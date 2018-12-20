正能量！正妹留言透自殺警訊　閨蜜一招鬼門關搶救





▲▼深層的情緒無處釋放？找朋友或社會資源管道訴苦，艱難的風暴都會過去。（圖、影／取自衛福部影片，以下同）

生活中心／台北報導

「我只是想結束痛苦。」當你最愛的人忽然打電話跟你告別，這時候該做點什麼？現代人生活壓力大，每個人的身心健康問題不能再被忽視。冬天氣溫驟降，連日的雨季容易讓人心煩意亂，衛福部近期拍攝防自殺宣傳影片，故事中的女主角剛被資遣，男友騙光她所有積蓄，她的人生一夜間跌入谷底，彷彿所有的壞事找上門，不斷重複性的胡言亂語！幸好危機時刻，朋友的安慰與鼓勵，才把對方從鬼門關拉回來。

當挫折感襲來，失落低迷的情緒開始累積，壓力無法釋放的時候，人就會開始亂想，甚至走上自以為「解脫」的路程。故事中的女主角晚玩，面對人生的黑暗低潮走不出來，她打電話求助好姐妹，無奈電話不通，便開始留下死亡訊息：「茫茫你在幹麻，你一定忙到不行吧，你以後會記得我吧，對吧！」、「我只是是很想退出自己的生命看看，看看能不能解脫。」、「所以壞事都找上門來，老天爺就是要叫我去死。」

▲「一問、二應、三轉介」關心身邊的朋友，在關鍵時刻給予他們溫暖。

在經濟、人際、職場三大面向的壓力不斷循環下，難免會有情緒不佳的時候，為了讓自己不胡思亂想，大多數的人會想辦法轉移注意力，透過培養新的興趣找回人生重心，例如：運動、畫畫、養寵物、旅遊等方式。不過，「想不開」就像心情下大雨找不到出水孔，一旦時間久了，當事者有時會沈溺在自己的憂鬱情緒之中，找不出方法來解決生命課題。其實只要一句問候、一個微笑就能關心身邊的人。影片最後，女主角的閨蜜扮演關鍵角色，「辛苦了，你現在一定很痛苦！不管怎樣我一定會挺你到底，千萬千萬不要想不開。」短短幾分鐘的陪伴，扮演旁人生命中的守門人，即時搶救了自殺企圖者。

衛福部表示，自殺防治需要全民的參與，其中「一問、二應、三轉介」是指關懷詢問身邊的人，如果遇到有情緒困擾的人，應該關心陪伴他、回應他的想法，並尋求給專業人員的協助。如果自己正在忙，也可善用周遭可用的資源，幫助親友走出自殺陰霾，其中，「衛生福利部安心專線」 ( 0800-788-995，請幫幫救救我）提供24小時全年無休之免費心理諮詢服務，可在必要的時機點，提供適當的心理支持。

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