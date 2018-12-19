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啟動人際關係的溫暖正能量　同理心成阻止憾事的密鑰

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▲▼啟動人際關係的溫暖正能量　同理心成阻止憾事的密鑰。（圖／翻攝自Pixabay）

▲壓力或疾病等種種原因都可能造成自殺，多關心身邊人就能減少憾事發生。（圖／取自Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

現代人生活壓力大、人際關係緊張、痼疾纏身…種種原因都可能造成長期憂鬱、情緒低落而自殺，據統計，自殺率已高居國人死因第11位，自殺死亡人數高達3871人，較前年多出100多名，其中又以男性又較女性高出2倍，因此衛福部透過近年深入了解第一線訪視員與自殺未遂者經驗及心路歷程，發現同理心是阻止悲劇發生的密鑰，因此一反過去珍惜生命、多想一想的宣傳標語，轉而用同理心的角度出發，鼓勵大眾主動關心身邊親友，希望啟動人際間的關懷與支持，挽回一條條寶貴的性命。

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中指出，自殺防治系列宣傳三篇各由不同的人物切角出發，像是資源篇透露在自殺事件裡，交錯著人際網絡，任何一句關心及鼓勵，都能發揮力量。親友篇，希望提醒親友放下成見，換個角度多為對方想想。自白篇，是從自殺者的角度出發，看到他們內心的煎熬，被負向情緒困擾時，卻又得不到他人的理解。事實上沒有人不珍惜生命，是淤積了太多低落情緒找不到出口，身邊人多留心、透過「一問二應三轉介」就能減少悲劇發生。做法也不難，只要主動問一句「還好嗎？」「可以說說看嗎？」「怎麼了？」讓當事人吐苦水，什麼都不用說，只是傾聽；接著回應當事人心境，引導他們把煩惱說出來，千萬不要想去解決問題或指責對方；接著陪伴尋求專業協助，千萬不要把看醫生當作是很難堪的事，起身幫他聯絡好醫生或專業心理師尋求專業協助，將有截然不同的結局。

台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所與公共衛生學系副教授張書森分析，自殺的原因很多元，每個人的因素不見得相同，同一個人在不同時間點的自我行為與出發點也不同，有可能是立即的事件，也有可能是長期累積的內外因素。外在像是人際衝突、社會經濟問題、長期服用藥物及酗酒等影響；內在則可能是焦慮憂鬱情緒或其他更嚴重的精神症狀，但內外經常相互影響，像是外在事件引發內在焦慮而自我傷害。

張書森副教授指出，根據曾自我傷害的人的主觀經驗，多半是為了處理當下非常困擾的精神狀況，很想離開或結束眼前的困境，而採取結束生命的方式欲解除痛苦，像是疾病疼痛導致心理憂鬱、無助無望的感覺，這些情況如果沒有主動表達，多半得靠身邊人的敏感度才能預防，其實有時候透過簡單的詢問及交談，並在時機事當的情況下，分享曾聽過有些人覺得很辛苦而想自我傷害，反問：「你也會這樣嗎？」把自己、和別人會害怕當事人自殺的想法說出來，有時候並不是引爆問題，反而是一個出口，像氣球一樣把這些憂鬱的氣消出來。

▲▼啟動人際關係的溫暖正能量　同理心成阻止憾事的密鑰。（圖／翻攝自Pixabay）

張書森副教授提醒，雖然不是每個人都有明顯的預兆，但是周遭人與之接觸程度可多留意一些警訊。像是：「言談或行為有明顯的自我傷害傾向」曾說出想死、想結束生命，覺得絕望、不想造成別人負擔，覺得活著很痛苦、沒有活下去的理由，甚至有尋找或購買自我傷害工具明顯的準備動作；或者「情緒或行為狀況有很大的改變」，忽然變得焦慮或情緒低落，經常緊張、憤怒、想報復，這樣的情況極有可能自我傷害或傷害他人；抑或「其他行為改變」，舉凡吃藥量增加、經常喝酒，睡眠情況改變，忽然不愛出門、社交孤立等。尤其社交孤立也是憂鬱的情況之一，但因為與人際交流變少，內在的想法也更難得知，得靠身邊的人敏感度去發現，因為絕大多數的當事人，在憂鬱、沮喪的情況下，沒有意識到可以跟其他人討論，或難以啟齒，甚至壓根不覺得這些事可以和其他人討論。

諶立中司長建議，親友可以給予情緒上的支持，像是傾聽專注、表達關心、討論解決辦法，因為憂鬱的人往往就像彩色世界變黑白，能看到的機會變少，想法也會變狹隘，因此限縮解決的可能，讓自殺變成唯一選擇；但陪伴者不要批評當事人的意見，或指責刺激當事人，而是應該給予陪伴、支持、聽傾訴和討論，同時盡可能降低危險性，移除可以自殺的工具，像是農藥、刀具、繩子盡量移除不要在視線範圍內看到，並協助啟動人際支持系統，因為光靠一個人支持是有限的，大家一起輪流陪伴。

▲▼啟動人際關係的溫暖正能量　同理心成阻止憾事的密鑰。（圖／翻攝自Pixabay）

每個人確實都有自己生活的難題，並不是每個人都有足夠的能力可以去協助其他人處理生命的糾結，張書森副教授強調，如果你覺得聽對方抱怨這件事情會讓你感到困擾、壓力很大、甚至把生活搞得一團亂，那就不要去做，應立刻轉介給專業心理師及醫生、或者召集其他可能協助的親朋好友一同加入陪伴的行列，千萬不要自己一肩扛起來，以為自己是唯一可以提供協助的人，尤其可能和當事人本身就處於緊密或衝突角色的人，其實更幫不了忙，應該尋求他人的幫助，而且也別忘了另外一個當事人可能也需要被關懷，像是長期照顧病人的家人或子女，壓力其實也很大。

另外，諶立中司長認為，如果對方當下正處於危急的情況下，應立即撥打110、119尋求警消協助，必須以保命為優先；平時若不知道該如何處理，也可撥打安心專線0800-788-995或各縣市衛生局也都有心理衛生中心可尋求協助。關心別人的同時也要照顧自己的感受，事後會覺得不安也要尋求協助，國人對於自殺議題的觀念還有待成長，必須透過整體社會的努力，一起學習如何面對這樣的議題，透過關懷他人、提供支持及尋求支援，讓社會愈來愈溫暖。

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