影／韓國瑜不認同兩岸一家親標籤化　柯文哲：有人贊成就有反對

記者陳家祥／台北報導

針對日前台北市長柯文哲「兩岸一家親」、「九二共識」被標籤化，應該創造新的名詞的說法，準高雄市長韓國瑜則持不同意見，若「兩岸一家親」、「九二共識」把它定位在標籤化，沒辦法從心裡面真正的認知，要真正從心裡面認知並實際推動，才會達到兩岸交流的效果。對此，柯文哲受訪時表示，有人認同就會有人不認同，「對我來講，我常說要大家坐下來談，能不能找出一個大家都可以接受的方法，所以對我來講是這樣，增加善意降低衝突，這最好。」

對於韓國瑜不認同兩岸一家親標籤化一事，柯文哲23日受訪時表示，「剛才看了一下，這就是典型的媒體挑撥，這沒有什麼」；柯說，很大的問題是台灣標籤政治太明顯了，不管是九二共識或兩岸一家親，你只要講一個，有人贊成另外一方就反對，講哪一個名詞都這樣，「坦白講，兩岸一家親你講了也是一大堆人反對。」

「所以常常在想說，能不能在一個社會當中透過一種協談或協調的機制，能不能講出一個大家都比較能夠...不要說接受，最起碼忍受。」柯文哲說，對我們台灣這次公投很有意見，「公投結果出來如果是51對49，那49就完全要聽51的話？不可能嘛」，所以坦白講，這次公投最大問題是，其實重點不在投票，重點在投票前的討論，「老實講那10個題目現在問我你還記得幾個？」

柯文哲說，所以意思就是說，慢慢要比較注重的是內容而不是標籤，「坦白講，你不管九二共識或是兩岸一家親，在台灣面臨最大問題就是這樣，你講哪一個就有一批人贊成有一批人反對，贊成反對都不曉得自己在贊成什麼反對什麼。所以我問你，九二共識內容是什麼？每個人講法都不一樣，這才是問題。」

媒體追問，韓國瑜稱要發自內心的認同？柯文哲說，「他可以發自內心認同…，這就是問題，有人認同有人不認同」；至於自己是否認同？柯文哲說，常說要大家坐下來談，能不能找出一個大家都可以接受的方法，「所以對我來講是這樣，增加善意、降低衝突，這最好。」

「這次雙城論壇我就定調，大家從賺錢開始討論，賺錢總是大家沒有反對。」柯文哲說，所以這次雙城論壇主要是文化交流企業交流優先，這一定是爭議最少的，「如果連這都要阻礙，大家各懷鬼胎，後面就不要玩了。」

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）