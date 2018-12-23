兩岸文創能量在廣西　第二屆勝華文創盃登場「愛在南寧」

▲廣西勝華文創盃第二屆舉行，頒發一等獎。（圖／林大為提供）

記者陳政錄／台北報導

大陸廣西壯族自治區成立60周年來，隨經濟發展、被選為面相東南亞門戶，消費力提升和文化融合下，在地台商嗅到產業轉型升級契機。日前於南寧舉辦的第二屆勝華文創盃「愛在南寧•情系青秀」頒獎典禮上，台商廣西勝華集團執行長林大為表示，未來將積極邀請港澳台僑青年參與，為廣西的文創產業增添新元素。

「愛在南寧•情系青秀」創意手繪地圖系列活動，今年已邁入第二屆，廣邀大陸和港澳台僑青年參賽，共同揮灑藝術細胞、設計南寧旅行地圖，並邀請兩岸師資點評輔導，助推當地觀光和文創產業的融合發展。

林大為表示，第一屆舉辦時，有同學的作品透過台灣文創設計師的畫龍點睛後，成功出版成為一個城市的宣傳名片，充分體現桂台文創的融合，而勝華集團立足文創產業，將努力為青年搭建展示創意的舞台，透過高規格的校園文創比較，扶植優秀的文創人才。

▲廣西勝華文創盃第二屆頒獎典禮，林大為致詞。（圖／林大為提供）

漓江書院代表李曉蕾指出，漓江書院作為注重開發創意和文化的書店，將透過新閱讀美學和文旅生活等主題，支持這類文創活動的舉行，鼓勵青年學以致用、激發創意、培養所學專業素養。

據了解，本次大賽共吸引了200多名學生報名參賽，最終徵集到56組完整作品。頒獎典禮上，共頒出一等獎2名，二等獎2名，三等獎3名，優秀獎3名以及組織獎2名。

文創盃由近年積極踏足文化旅遊產業的台商廣西勝華集團，以及廣西藝術學院美術學院、漓江書院、南青秀區津頭街道南湖小區社區等共同舉辦，在21日舉行的頒獎典禮上，共邀請南寧市青秀區方面政府代表、廣西歸國留學人員商業界人士聯合會代表，以及南寧台協會長周代祥、廣西藝術學院台籍老師林洪錢、知名畫家和電影人吳瑜等貴賓出席，並對得獎作品進行點評。