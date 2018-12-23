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社會 社會焦點 保障人權

打1999放話燒台北市府　男不滿車禍「沒好好處理」判刑

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▲▼台北市政府傳出有人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲不滿車禍沒被「好好處理」，男打1999揚言要燒了台北市政府，被判3個月有期徒刑。（圖／資料照／記者黃彥傑攝）

記者楊佩琪／台北報導

一名楊姓男子日前以手機打1999，向接聽人揚言「禮拜天早上8點以前我會放火燒台北市政府」等語，被以恐嚇公眾維安罪起訴。台北地方法院認為，雖醫院證明楊男因服用安眠藥有「譫妄」症狀，但楊男抱怨車禍沒被好好處理，並放話「電話有錄音錄影，我負法律責任」足見楊男清楚自己的行為違法，因此判決3個月有期徒刑，得易科罰金。

1999市民熱線日前接獲楊姓男子的電話，大大抱怨先前發生的車禍，相關單位沒人協助「好好」處理。而讓接聽人員不敢大意的是，楊男清楚揚言「禮拜天早上8點以前我會放火燒台北市政府，電話有錄音錄影，我負法律責任。」因此立即向台北市警局通報。

通報一出，轄區信義分局立即前往了解，包括台北市刑警大隊特勤中心、北市府駐衛警隊都受命加強防護。警方並調閱通聯紀錄，確認發話地點在馬偕醫院內，嫌犯以手機撥打，進入一步循線找到打電話的就是楊姓男子。

楊男到案後否認有恐嚇的意圖，強調只是因為情緒激動一時反應過度，加上躁鬱症發作所致，不過還是被依妨害秩序恐嚇公眾危安罪起訴。台北地方法院審理，將楊姓男子送交精神鑑定，結果楊男犯案時，因精神因素服用的安眠藥物，導致出現「譫妄」症狀，對於自己的行為違法等辨識能力降低。

不過法官認為，楊男在電話中雖然出現言不及義、答非所問的狀況，但楊男表示「有錄音錄影，我負法律責任」等語，顯見楊男清楚了解自己說出的言語，也了解恐怕得負法律責任。

且北市府周遭商業大樓林立，還有百貨商圈，北市府內也是公務人員、民眾往來頻繁，楊男對「放火燒」的行為，將帶來嚴重傷亡，僅是言語恐嚇若公諸於世也會造成恐慌的結果，也非完全不知情、無法預想。

考量楊男以拍賣二手手機為業，每月僅1萬多元收入，又要獨立撫養1女，精神鑑定證實有「譫妄」症狀，依法應減輕其刑，但僅因不滿車禍案件未被妥適處理心生不滿，以恐嚇公眾方式發洩事證明確，實屬不該，因此依恐嚇公眾罪，判有期徒刑3個月，得易科罰金，全案可上訴。

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