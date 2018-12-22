史上最萌外交官　「熊貓出任務」助陸提升國際形象

▲˙早期大陸「熊貓外交」地圖。（圖／百度百科）

記者曾俊豪／綜合報導

熊貓作為中國大陸的國寶，不僅舉手投足惹人憐愛，「萌萌」的外表還能扮演「外交官」角色。根據統計，截至去年為止，大陸與全球12個國家的14個動物園建立了大熊貓長期合作研究關係，共有40只「中國籍」大熊貓（含出生小熊貓）生活在海外。

中國大陸的「熊貓外交」可區分為兩個階段，也與大陸的發展歷程有關。1957年至1982年間，先後有23只大熊貓被贈送給蘇聯、朝鮮、美國、日本、法國、英國、墨西哥、西班牙、德國等9個國家。當時中國大陸是將熊貓視為「外交禮物」，「無償贈送」給個別邦交有好的國家。

在這階段，除了1957年被作為「特殊國禮」送往蘇聯的「平平」之外，另一個重要的「外交」時機點，則是美國總統尼克森在1972年訪華，贈送兩頭麝香牛贈送給中國大陸，而當時的國務院總理周恩來便在尼克森的歡迎宴會上，宣布將贈送大熊貓「玲玲」和「欣欣」給美國。

然而，隨著中國大陸的經濟發展，加上大熊貓數量的減少，原有的「無償贈送」模式也面臨調整。他們在1984年啟動了著名的「熊貓租借」方案，一般以十年為期限，租借大熊貓給其他國家，而承租的動物園需每年支付100萬美元的租借費；倘若熊貓在租借期間有愛的結晶，每年租金還得在增加60萬美元，而且小熊貓「兩年後必須歸還中國大陸」。

▲陸贈美熊貓「玲玲」與「欣欣」。（圖／大陸公眾號：胖達雅竹說）

2007年9月12日，中國大陸國家林業局對外宣佈，不再向國外贈送大熊貓，但仍可以與國外「開展合作研究」。也宣告熊貓外交正式從「租借模式」進入「合作研究」階段。截至2017年10月，中國大陸已經與全球12個國家的14個動物園建立大熊貓長期合作研究關係，共有40只中國籍大熊貓（含出生幼崽）生活在海外。

有鑒於「熊貓外交」的獨特效應，大陸官方也為其量身打造宣傳方式，熊貓繁殖基地透過新媒體來宣傳熊貓文化，例如在微博、Facebook、Youtube等平台上開設「熊貓頻道」（ iPanda），透過直播的方式讓各國網友可以24小時觀看熊貓「賣萌」。

德國學者Falk Hartig曾以「最具影響力的公共外交」來形容中國大陸的「熊貓外交」。他指出，熊貓外交大大改善了中國大陸的國際形象，而其「所吸引的公眾人數甚至遠比中國孔子學院、 China Daily、 CCTV或其他任何藝術團體多得多。」

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▲日媒報導東京上野動物園的熊貓。（圖／翻攝 朝日新聞官網）