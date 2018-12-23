▲ 新北限定民歌演唱會，朱立倫獻唱廟會嗨翻全場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2018歡樂耶誕城民歌演唱會22日夜晚擠爆現場！16組民歌超強卡司，市民廣場滿場的民歌迷們跟著大聲唱和，現場氣氛熱到最高點。當年校園民歌界的天王、天后，完全征服滿場歌迷的心！

民歌演唱會由現役民歌西餐廳駐唱歌手黃晨富與江玉如、及邰肇玫與南方二重唱合唱《如果》帶來開場演出，接著影視歌三棲的民歌才子趙樹海、王夢麟與親臨現場的新北市長朱立倫合唱《廟會》，將氣氛熱到最高點。

重量級民歌手馬毓芬、王海玲、陳宏銘、民歌界的金童玉女羅吉鎮、馬毓芬合唱的神曲《神話》、于冠華自彈自唱帶來兩段組曲、王瑞瑜&李明德雙搭檔、受年輕人喜愛的二重唱組合「晨悠」首度加入民歌傳承的行列。

以新生代的口吻來詮釋校園民歌、靳鐵章演唱其作品《漁唱》及與首度參加的施孝榮合唱《曠野寄情》，壓軸由施孝榮演唱膾炙人口的《拜訪春天》、《歸人沙城》，最後並率領歌手們帶來合唱曲，現場氣氛再度掀起另一波高潮！

市長朱立倫表示，校園民歌傳唱至今已超過43個年頭，新北市一直對民歌有一種特別的使命感，不僅是許多民歌手設籍落腳的地方，還有更多詞曲創作靈感來自新北市的各個角落。

朱立倫說，特別在新北市歡樂耶誕城延續這美好，帶給市民朋友最喜歡的民歌演唱會，以「金韻獎」、「民謠風」等民歌音樂中的潮流脈絡為元素，邀請共16組、18位各世代的民歌手演唱，卡司陣容堅強、絕無僅有、新北限定，就是要帶給歌迷最豐富、最有層次的視聽覺饗宴，展現經典歌曲帶給人們的美好回憶與時代眷戀。

全場熱情歌迷更是橫跨老中青三代，有不少年輕的歌迷朋友更表示，爸爸媽媽的青春都是在校園民歌的陪伴下度過，成家立業後少有機會能目睹當年民歌手現場演唱，彼此也有話題了，非常感謝新北市政府舉辦戶外又免費的校園民歌演唱會，不僅再次感受民歌的氛圍，也讓長輩們能再次重溫自己的年少時光，相當開心！