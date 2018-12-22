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挖出200年城牆！建商通報「估減損5000萬」　文史團體誇：佛心來的

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▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

知名建商華友聯日前開發在高市左營區海青工商後方推出大樓預售案，今年6月施工時，挖出距今近200年的清朝城牆遺址，建商即停工同步通報高市府文化局，建設公司原按地籍圖已知基地下方應有古城牆遺址，一直都有監管，但開挖後「發現比預期的距離更近」，依文化局建議再次變更，再退縮4米開放空間，以保護城牆完整性。

消息一傳出，不少考古界學者與文史團體大讚「優良建商，真是佛心來的」。高雄市文化局副局長王文翠表示也，「這是公私部門共同保留古蹟的良好典範。」

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

據悉，該建案鄰近左營舊城啟文門（南門），建商在開挖排水道時，意外發現疑似城牆的咾咕石遺跡，因《文化資產保存法》規定，工程單位發現遺址必須停工通報，文化局獲報後，協同文史團體勘查確認為城牆遺址，經多次開會討論，建商也同意變更設計。

對此，高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，左營舊城為國定古蹟，是台灣現存清代城牆中，保存最完整、範圍最大的城牆古蹟，現存東、南及北門，及城牆、護城濠等，特色為採用當地特有的咾咕石為結構材，是清代大規模在高雄築城的重要史蹟；國防部進行眷村改建拆除時，也曾挖出日據時代遭拆除的西門遺址、日軍震洋自殺特攻隊訓練基地遺址、防空壕等；近期即有在地建商推出造鎮案，開挖地基時再次發現城牆遺址。

郭吉清表示，「這段南門城牆是有故事的，民國29年桃子園人李武考受僱於臺灣工頭，拆除這段城牆，不小心被倒塌的城牆壓死，目前挖出的城基還可以看到倒塌的痕跡」。據了解，李武考是李文學的父親，李武考的忌日就是海青工商這段城牆被拆的時間。

郭吉清說，「舊城西門段，南門段城牆被拆的原因與時間一直是個謎，這次終於找到了拆城牆殉難者的後代，舊城史實增加了一個見證者」；郭吉清也建議，「這段挖出的南門城牆地下遺蹟，現場解說牌一定要加入李武考拆城牆遇難殉職的故事」。

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

華友聯建設副總吳家德指出，按照該案全區配置圖，主要影響的是啟文路的區域及門廳變更部分。吳家德說，該區域臨近啟文路為城牆邊緣位置，臨路將從6米退縮、增加至10米，住家6併改5併，預計主要有14戶會受影響，但因容積不變，銷售損失主要是地下室取消36個車位，預計總銷減損5000萬元，下周將發布重訊。」

吳家德補充，本案銷售已近400戶，但此為特殊狀況，因此受影響戶別一律可照當時原價，再次購入，未來盼社區可作為全高雄「古蹟、住宅共存示範社區」，並計畫在開放空間，會有相關展示及詳細說明。

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲左營舊城南門。

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼知名建商在高市左營區推出大樓預售案，今年6月施工時，意外挖出清朝城牆遺址。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：高雄,舊城,文化局,日軍遺址,水庫,郭吉清

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