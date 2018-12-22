動保處落實零撲殺配套　公私協力打造友善動物城市

▲台南市動保處主動出擊，以認養專車駐點方式推廣認養活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處為因應零撲殺政策，2015年起提前推動一連串配套措施，如家犬3合1絕育計畫、加強寵物登記稽查、多元化認養計畫、流浪犬數量調查、公私協力執行流浪犬絕育暫置等工作，於當年度即達成零安樂死之目標，流浪犬數也從101年調查之9195頭，降至106年調查之2844頭。

台南市動保處針對台南市轄內民間動物飼養場亦積極輔導管理，民間動物飼養場大大小小計50場，收容來自全台的流浪犬貓9千多隻，動保處積極協助及輔導民間動物飼養場，除爭取土地合法化外，同時成立動物福利專戶，做為外界資金捐助的平台，並每年辦理轄內飼養場清查訪視與狂犬病疫苗注射工作等工作，除了協助民間動物飼養場也維護收容動物的福利。

▲民間動物飼養場稽查訪視情形。

為了因應零撲殺政策，減少動物之家收容犬貓的壓力，動保處在原有及傳統的認養方式外，更創新推動多樣工作犬認養，包含防疫犬、校園犬、波力士犬等，更全心打造認養專車，與民間大型企業合作辦理認養會。另外於住家附近的寵物店及動物醫院，成立認養櫥窗等認養平台，讓民眾可多點認養，提升認養率，讓毛小孩有溫暖的家。

隨著社會大眾動物保護意識抬頭，民間動物飼養場隻管理亦逐漸受到重視，動保處為維護動物福利，每年定期派員至民間動物飼養場辦理訪視稽查與狂犬病疫苗注射工作，清查轄內民間動物飼養場在養數並評估飼養情形是否符合動保法，動保處感謝民間動物飼養場為台南市流浪動物有具體貢獻，但仍呼籲應量力而為以維動物福利。