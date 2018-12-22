饒慶鈺轉戰新北　柯文哲：交代她安排跟侯友宜見面

記者陳家祥／台北報導

新北市副市長侯友宜昨天公布小內閣名單，當中亮點之一是在台北市長柯文哲任內負責洽商4次雙城論壇的參事饒慶鈺，將出任侯市府的秘書處長；柯出借手下大將，也讓外界解讀是要與藍營交好。對此，柯文哲表示，與藍營交好沒有關係，且饒去到新北職等有升，「每個人就去找她喜觀的、適合的工作」；此外，柯還說，當時饒確定要去新北，還交代她一個工作，「欸欸，安排一下、安排一下，我們也是要跟侯友宜見面。」

劉奕霆昨指出，饒慶鈺在北市府任職期間，積極推動並戮力協辦台北上海城市論壇，表現十分出色，柯文哲也非常感謝饒慶鈺的協助；針對出任新北市政府祕書處長，饒慶鈺事先已向柯文哲報告，柯文哲樂觀其成，期許以後雙北合作更密切。

被問到出借手下大將給侯友宜，柯文哲22日受訪表示，與藥和藍營交好沒有關係，第一點，因為她去那邊職等有升一級，「我覺得這樣，每個人就去找她喜觀的適合的工作」；媒體也問，是留不住饒還是是為總統大位布局？柯先是反問，「總統大位跟這有什麼關係？」，接著說不要想那麼多，雙北本來就首都生活圈，本來就有認識的人在裡面也是好事。

至於侯友宜昨說開個車就可以來跟你接洽，是雙方關係還不錯？柯文哲說，本來就沒有不好，「那時候饒慶鈺要去我說，欸欸安排一下安排一下，我們也是要跟侯友宜見面」；柯說，反正都認識，只是交給她一個工作，至於工作什麼時候可以完成？「我不曉得，這幾天等大家忙完就可以開始。」

而對於饒慶鈺這次處理雙城的表現還滿意？柯文哲說，至少四平八穩，也沒什麼差錯，「表示說雙方都...比較重要是雙方都有互信的基礎，大家就按表操課，我覺得從頭到尾都很平順。」

▲侯友宜市民服務團隊發布記者會，秘書處長饒慶鈺。（圖／記者林敬旻攝）