影／已物色10名帥哥！　陸「熊貓之父」張和民邀圓仔登陸相親

記者曾俊豪、魏有德／台北—四川連線報導

大熊貓團團、圓圓在2013年生下愛的結晶「圓仔」，今年8月，圓仔歡慶5歲生日，由於已經進入成熟的繁育年齡，還一度出現「假孕」狀態，讓外界開始替圓仔的婚事著急。對此，大陸「熊貓之父」張和民表示，已經幫圓仔物色不下「10名帥哥」，希望她參與「繁殖計劃」，登陸挑選另一半。

▲大陸「貓熊之父」張和民。（圖／記者魏有德攝）

張和民是四川臥龍國家自然保護區管理局局長，也是大熊貓「放歸山林」計畫的倡導者。1983年他到四川臥龍大熊貓研究中心工作，四年後公派美國進修，在1989年底回到四川，用人工培育的方式解決大熊貓繁殖的技術問題。

被稱為大熊貓之父的張和民也是團團和圓圓來台的主要推手，他還曾在2014年來到台北探望圓仔，張和民當時表示，已經替圓仔物色不下「10名帥哥」。而這次接受《ETtoday新聞雲》採訪，張和民又提及圓仔的婚姻大事。

▲「熊貓之父」張和民來台交流。（圖／新華社）

他表示，今年五歲的圓仔，應該已經進入繁殖年齡，非常希望她能參與繁殖計劃，可以回到大陸來選她的郎君，或是大陸派技術員過去，帶著熊貓的精液過去做人工授精，「但還是希望她能回到熊貓的大家庭中挑選夫婿，這是最好。」

張和民提到，一直和台北市立動物園有接觸，每年都有技術人員來往，陸方對團團和圓圓也非常關心，只要大家同意進行友好的合作，圓仔的「婚事」很快就可以完成，「完成後再回去也沒有問題」。

▲大陸央視報導圓仔學會走路。（圖／大陸中央電視台）