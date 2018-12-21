不用兌獎也能知中獎　北區國稅局輔導台茂全面導入信用卡載具

▲北區國稅局桃園分局主動輔導，台茂即日起全面導入信用卡載具。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

在北區國稅局桃園分局主動輔導下，桃園台茂購物中心自即日起，全面導入信用卡載具，民眾於台茂購物中心消費時，結帳櫃台服務員會貼心告知消費者「發票存信用卡載具，可多1次中獎機會」，讓消費者於消費中力行環保，同時也落實發票雲端化，雲端發票減紙化的環保理念。

北區國稅局表示，信用卡消費已成民眾普遍的消費習慣，消費後的發票也充滿中獎的期望與喜悅，但發票兌獎及領獎需要時間，而財政部推出的雲端發票則同時兼顧中獎期望與節省時間好康，消費者以信用卡消費，無須列印紙本發票，發票存於雲端平台，享有「自動對獎、主動通知、設定帳戶，自動入帳」等獎金完全不漏接的優點；另外，還加碼享有雲端發票專屬獎項的兩次中獎機會，好處多多。

▲北區國稅局桃園分局主動輔導，台茂即日起全面導入信用卡載具。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，在北區國稅局桃園分局主動輔導下，桃園台茂購物中心自即日起，全面導入信用卡載具，21日並於台茂購物中心舉辦信用卡載具啟動儀式及租稅宣導活動，由北區國稅局局長王绣忠、桃園分局長黃慧英、台茂總經理苗延梅、富邦銀行信用卡處處長蔡孟純等人共同主持啟動儀式。