影／騎士急煞滑倒滾遊覽車輪下　眾車「齊鳴喇叭」鬼門關前救命

記者陳豐德／新北報導

鬼門關前走一遭！一名機車騎士19日下午8時許行經新北市鶯歌區，卻沒注意到前方的大型遊覽車準備迴轉，騎士緊急剎車後卻打滑，滾到遊覽車的右前車輪旁，但遊覽車司機卻沒有發現，幸虧後方車輛見狀「齊鳴喇叭」，司機這才放慢速度沒輾過騎士，騎士急忙站起嚇出一身冷汗。

▲鶯歌一名騎士滑倒後差點被遊覽車輾過。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



有民眾目睹整起事故，將行車紀錄器上傳「黑色豪門企業」，無法確定當時遊覽車有無打方向燈，先往道路左切後想要朝右邊迴轉，但機車騎士卻沒反應過來，需要緊急剎車的時候，卻輾過只有45BPN防滑係數的斑馬線，機車瞬間向右打滑傾倒，滾進遊覽車的死角當中。

好險當時一旁的交通警察馬上叫遊覽車停下，以及後方善心的駕駛朋友，眼見騎士就要命喪輪下立即齊按喇叭，司機發覺不對勁後才放慢車速，讓騎士得以爬起身來，隨後遊覽車也未停下，若無其事的向左轉離去。

影片曝光後網友表示，「沒看到四個大字嗎，就要醬玩」、「防禦駕駛的觀念太差了，就算大車打了方向燈也很懷疑騎士是否會注意！」、「大車在擺頭抓角度他還傻傻的一直過去」、「差點又要多一個孝子了！」、「剛好又是死角，命撿回來就不錯了」。