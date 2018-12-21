4死1重傷！全家探望當兵兒卻「失控撞樹」　網鼻酸：讓他退伍吧

▲ 休旅車毀損狀況嚴重。（圖／春川消防署）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起重大死亡車禍，一家人前往探望軍中的兒子，沒想到參加完新兵培訓結業式，回程卻失控撞上障礙物，造成4人死亡，其中包括兒子的女朋友；全家僅父親1人生還。

20日傍晚6時2分左右，一輛KIA休旅車行駛在江原道華川郡華川邑豊山里地方道路時，失控撞上一旁路樹和路牌後翻覆，造成53歲金姓駕駛身受重傷，56歲權姓妻子和他們的2名女兒、兒子的女朋友當場死亡。

綜合韓媒報導，金姓一家人當天參加完部隊的新兵訓練結業式，探望過21歲的兒子以後，啟程返回京畿道城南市，未料才開了2至3公里，就在下坡路段欲左轉時發生車禍。

▲▼ 休旅車撞上路牌和路樹。（圖／江原道消防本部）

消防人員到場時發現，休旅車車身半毀，除金父以外的4人皆被拋出車外，已經身亡，推測並未繫上安全帶；目前正積極尋找目擊者，以釐清事發原因。

《中央日報》最新消息指出，警方在車內發現正服兵役的金姓青年寫給女朋友的10幾封情書，如今卻天人永隔，令許多網友感到鼻酸。此外，軍方已經批准金男11天的休假，以照顧重傷的父親及處理家人後事。

這起重大意外引起許多網友討論，紛紛遺憾的留言表示，「讓他（金男）轉服其他役種吧」、「這樣根本沒辦法當兵了吧」、「讓他退伍吧」、「太令人心痛了」、「希望他能好好活下來」、「先照顧一下他的精神狀態吧」、「他還要照顧爸爸，拜託別再要他回去當兵了」。