張善政擬以無黨籍身份角逐2020總統大選　農曆年後宣布

▲前行政院院長張善政今日出席台灣大基金會公益活動，裝扮成聖誕老公公發禮物。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

前行政院院長張善政今（21）日以台灣大哥大基金會董事長身份參加聖誕節公益活動，會後面對媒體詢問角逐2020總統大選意向，以及是否將加入國民黨一事，他表示，暫時沒有這個想法，但是不打算加入（國民黨）的機率很高。

「若是國民黨有意願跟我合作，讓我保留無黨籍的身份對於國民黨而言也會更加有利，我希望他們能想清楚這一點。」張善政指出，希望國民黨能夠想清楚一件事，此次的九合一選舉他們能取得多數的勝利，並不是國民黨特別厲害，而是民進黨做得太差。

不過張善政是否真的會加入2020的總統選戰，他表示，還需要想清楚，且現階段只想「過個好年」，等農曆年過完後會再提出自己的計劃。

但就目前為止，張善政似乎角逐總統一職的意願相當高；在面對媒體提問是否只接受以總統候選人參選時，張善政笑著說，如果到最後（跟國民黨）談下來是副總統的職位，這也不是我能多要求的。

因此一切都還是要以國民黨的想法來定論，不過張善政也強調，自己不會喪失自身的主動權。似乎意味著張善政要求國民黨配合的意味較濃厚。

另一方面，日前發生江宜樺在台大演講被嗆事件，張善政認為，這顯示出台灣的教育有部分的失敗，因為這些學生在面對與自己不同政治理念的人時，不能以更理性的方式去處理。他更以此次的高雄市長選站為例，他認為每一個人都應該像是韓國瑜、陳其邁之間一樣要有風度。