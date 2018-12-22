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離肛門10公分硬說摸得到強人所難　保險公司乖乖理賠直腸癌200萬

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保險,理賠,保險公司,險種,保平安示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲保險公司質疑保戶帶病投保也得找出就醫病歷資料才能當證據。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

保戶只是因為腹部劇痛送醫診斷才知罹患直腸癌第2期，向保險公司申請重大傷病險的罹癌保險金200萬元，卻遭質疑帶病投保而被拒賠。經金融消費評議中心委員審查及詢問醫師，以保戶過往確實無此就醫資料且該病症的腫瘤也有快速成長之例，認定保險公司拒賠不合理。

依照《保險法》第127條規定，保險契約訂立時，被保險人已在疾病或妊娠情況中者，保險人對是項疾病或分娩，不負給付保險金額之責任。

所謂被保險人已在疾病中者，是指疾病已有外表可見之徵象，在客觀上被保險人不能諉為不知之情況；如未有證據資料顯示被保險人於投保時，已有明顯之症狀足使其知悉已罹患疾病者，被保險人尚不得拒絕理賠。

因此，金融消費評議中心接到保戶申訴《腹痛送醫才知直腸癌第2期　遭疑帶病投保拒賠罹癌險200萬》時，需要釐清該案保險公司拒賠的爭議點，在於保戶所罹患的直腸癌發生日期與買保險生效日期的差異？保戶在投保前就可以知道自己罹患直腸癌，該癌是否已有外表可讓患者察覺的徵象？

評議委員會審查保戶的病歷資料及顧問醫師意見，認為直腸癌臨床上可分為兩種，一種是典型的先有瘜肉，約經5年後才長成直腸癌，中間有基因改變而成；另一種為非瘜肉直接產生，生長速度快，無法得知生長多久，大多數個月便會產生。

依照保戶的手術報告，其腫瘤大小約5公分、尚未轉移至淋巴，腫瘤距離肛門約10公分。

從學理判斷，保戶罹患直腸癌應有相當時日，也許在投保前腫瘤即已存在，但保戶先前確實無其他就診紀錄，其確診直腸癌是在103年6月，即使早已有症狀，因腫瘤位置關係，保戶也無法自肛門指診摸到腫瘤。因此，保戶在投保時，應是無法確知本身罹患直腸癌。

也就是說，雖然保戶的直腸腫瘤可能已經存在相當時日，但依現有病歷資料無法確認是否為短期內長成，且保戶在投保時，就直腸癌而言並無外表可見的徵象、無明顯症狀使保戶可以知道自己有罹患直腸癌。

因此判定保險公司仍應給付保戶重大傷病險中的罹癌保險金200萬。

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►腹痛送醫才知直腸癌第2期　遭疑帶病投保拒賠罹癌險200萬

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