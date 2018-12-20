超敬業！與孩子們玩耍到一半　耶誕老人突昏倒猝死

▲表演到一半，聖誕老人突然在孩子們面前昏了過去。（影片翻攝自Il 《Messaggero》）

國際中心／綜合報導

聖誕節向來是孩子們最期待的節日，每個人都夢想能在這天收到聖誕老人送的禮物，不過對於俄羅斯一間幼兒園的孩子而言，聖誕老人恐怕給他們留下了陰影。這間幼稚園日前在舉辦聖誕派對時，邀請到地方知名演員季堅科（Valery Titenko）扮演「聖誕老人」與孩子們同樂，沒想到活動中他卻突然心臟病發作，在眾人面前昏了過去，最後不幸在送醫途中去世。

根據《太陽報》報導，67歲的季堅科過去曾接受過心臟手術，他在受邀前往西伯利亞幼兒園演出當天，曾告知劇院發言人自己身體不太舒服，胸口也疼痛不已，但他為了不要讓孩期待已久的孩子們失望，最後仍然換上耶誕老人裝扮，出席了活動。

演出一開始，季堅科還精力充沛的在孩子面前奔跑著，逗得他們哈哈大笑，不過突然間他停止了動作，神情痛苦的向後退，最後癱倒在聖誕樹旁邊。會場上的孩子們還以為聖誕老人在跟他們玩遊戲，一個個合不攏嘴的跑向季堅科。





▲扮演聖誕老人的季堅科心臟病發作，昏倒在孩子面前 。（圖／翻攝自Robbin Fuchs推特）

站在樹後面、扮演小丑的女演員查覺到狀況有異，立刻前來查看季堅科的狀況，一邊安撫受到驚嚇的孩子們。幼兒園工作人員也急忙呼叫救護車，不過季堅科仍不幸在送醫途中去世。

庫茲巴斯音樂劇院（Musical Theatre of Kuzbass）一位發言人提到，「其實近年來，季堅科的健康狀況一直不太理想，他雖然動過複雜的心臟手術，但仍持續活躍於舞台上，持續做著超過超過自己所能負荷的工作量，是個相當敬業的人。」