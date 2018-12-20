普丁：俄羅斯需突破「要成為世界第5大經濟體」

▲俄羅斯總統普丁20日在莫斯科國際貿易中心大廳舉行第14次的年度記者會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 20日在莫斯科國際貿易中心大廳舉行第14次的年度記者會，他在做年度總結時強調，「俄羅斯需要突破，應成為世界第五大經濟體」。根據以往，普丁的年度記者會通常會舉行超過3小時，其中最久的一次在2008年，總時間長達4小時又40分鐘。

綜合外媒報導，普丁還在記者會上表示，政府計劃從2021年「開始實現3%的經濟增長」，俄羅斯2018年的失業率預計從2017年的5.2%下降到4.8%；黃金外匯儲備增加7%，達4640億美元。

報導更指出，俄羅斯2018年的全年通貨膨脹率將超過目標水平4%，可以達到4.1%-4.2%。普丁還說，國家需要突破，對此所需的資源，俄羅斯政府與行政機關正在努力中，他們在科學、教育以及衛生保健領域共設立了12個國家項目。

今年的年度記者會現場有來自俄羅斯聯邦級媒體、各地方媒體以及外國媒體共同參與，多達1702名的記者註冊參加，數字也創下了歷史新高。

普京在去年的年度記者會上共回答了55個問題，其中6個是由外國媒體提問。根據以往慣例，普丁的年度記者會通常會舉行超過3小時，其中最久的一次在2008年，總時間長達4小時又40分鐘。

在過去的記者會上，有許多記者為了吸引普丁的注意，帶著巨大又明顯的海報，而今年為了終結該亂象，克里姆林宮已經要求媒體所攜帶的海報不能過大，以防阻礙鏡頭拍攝。

▼普丁還在記者會上批評美國退出核協議（影片取自YouTube）