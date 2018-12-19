　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／國外瘋傳「魔法畫板」幫作畫　隨便撇一筆AI都能補成一幅圖

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

科技中心／綜合報導

這兩天，一個「魔法畫板（Magic Sketchpad）」程式在國外傳瘋，AI圈內外的靈魂畫手們玩到都停不下來，創造的驚喜畫作能裝滿好幾個美術館。

這個畫板並不是一個普通的畫畫AI－它會幫你腦補圖畫，只要隨便畫一筆在板上，AI就能幫你完成一隻貓

▲▼ 魔法畫板 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

▲▼ 只要隨便畫一筆，AI就能完成一隻貓。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

▲▼ 魔法畫板 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

此外，只要按一下選擇欄左邊的刷新按鈕，AI就會根據剛才那一筆，不斷為你展現新的畫法

▲▼ 魔法畫板 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

當然，也可以不讓它畫貓，改成畫狗、或是天使。只要設定了一個繪畫目標，之後隨便畫一筆，AI就能補出剩下的畫面

▲▼ 右上選擇天使，就可以在新的筆觸完成後畫出天使 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

▲ 在右上選擇天使，就可以在新的筆觸完成後畫出天使 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

這個「魔法畫板」，是來自谷歌（Google）的愛貓少女Monica Dinculescu，她使用了Sketch RNN開發這個有趣的小遊戲。因為她愛貓成痴，所以受到創作者的影響，這個AI默認屬性為畫出貓咪，但除了貓之外，AI也會腦補許多其他內容，Monica給應用程式取名為魔法畫板，也名副其實，只要畫一筆，一整張圖就出現在眼前。

發佈之後，眾人競相玩耍，好評如潮，獲得2000多人點讚，就連谷歌實驗研究員David Ha也表示，他已經試過用各種基本形狀來教導AI畫羊了。

▲▼ 魔法畫板 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

▲ 這遊戲就連David Ha也玩瘋了 。（圖／翻攝自Twitter／hardmaru

一共有100多種東西可以畫，青蛙、鞦韆、直升機、連龍貓裡的貓巴士都有，而且為了讓這100多種選項，都能找到合適的色彩來詮釋，畫板還提供了18種顏色的畫筆

所有的變項設置，讓這程式有了數不清的排列組合，也更增添了樂趣。

▲▼ 麻法畫板 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

▲ 魔法畫板開發者Monica Dinculescu 。（圖／翻攝自Twitter／notwaldorf

根據《新浪科技》報導，這款魔法畫板很像的谷歌先前推出的微信小程式Quick, Draw!，中文名為「猜畫小歌」。而Monica也在推特上說，她的魔法畫板使用的就是Quick, Draw!數據庫

在這個數據庫裡面，共有5000萬張畫，分為345個類別；每一張畫，都記錄了畫畫的整個過程：畫筆運動的方向、何時提筆、何時停止繪畫

而Monica使用的Sketch-RNN就是一個用Quick, Draw！數據庫訓練出來的循環神經網絡（RNN），目標是讓AI以類似人類的方式來畫畫，並概括出抽象的概念。

既然模型有這樣的能力，魔法畫板做出來也就沒有那麼困難了，只要隨手畫個圈，就是為Sketch-RNN輸入了一個序列，它可以根據這個序列和你選擇要畫的東西，預測接下來的序列：也就是補完這幅畫

雖然畫風奇特、圖像也不見得精美漂亮，但畫什麼就可以「有點像什麼」，呈現的畫面也讓人有更多樂趣。

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：魔法畫板,AI,作畫,Google

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

MacBook Air 2018開箱　5大理由告訴你該換電腦了

首款電競運算主機　華碩推新品Gaming Station GS30

影／國外瘋傳「魔法畫板」幫作畫　隨便撇一筆AI都能補成一幅圖

小心！別亂點連結　趨勢科技：2019年網路釣魚會大增

「捏臉」正夯　美圖秀秀APP推AI動漫化身功能

惠而浦推小尺寸歐系家電　洗衣機僅60公分寬

中華MOD將上架Netflix內容　最快農曆年前可收看

新MacBook Air、iPad Pro將到貨 舊款電腦德誼數位推出清好禮活動

AT＆T首波5G服務已上線！15GB數據月費高達2100元

外媒盤點7款最佳HTC手機　這支2年前的機款搶進前3名

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

MacBook Air 2018開箱　5大理由告訴你該換電腦了

首款電競運算主機　華碩推新品Gaming Station GS30

影／國外瘋傳「魔法畫板」幫作畫　隨便撇一筆AI都能補成一幅圖

小心！別亂點連結　趨勢科技：2019年網路釣魚會大增

「捏臉」正夯　美圖秀秀APP推AI動漫化身功能

惠而浦推小尺寸歐系家電　洗衣機僅60公分寬

中華MOD將上架Netflix內容　最快農曆年前可收看

新MacBook Air、iPad Pro將到貨 舊款電腦德誼數位推出清好禮活動

AT＆T首波5G服務已上線！15GB數據月費高達2100元

外媒盤點7款最佳HTC手機　這支2年前的機款搶進前3名

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

3C家電熱門新聞

外媒盤點7款最佳HTC手機

華碩推首款電競運算主機

魔法畫板幫作圖　隨便撇一筆都能..

「小愛同學」有台灣版了！

傳任天堂明年將推新版Switc..

iOS 12.1.2更新釋出

蘋果最新專利　Touch ID..

德誼數位推舊款蘋果電腦出清活動

甩150MB下載限制！4步驟i..

美圖秀秀跟上捏臉風潮

小心！別亂點連結　2019年網..

想在YouTube搜到A片？請..

MacBook Air 201..

AT&T首波5G服務已上線！1..

更多熱門

相關新聞

蔡明介談AI：衝擊人力　活用可共存

聯發科董事長蔡明介今（19）日表示，AI對未來20～30年衝擊很大，對每個人工作會影響，但如何借力使力（leverage），跟AI共存，是所有人都要認知到的問題。

美圖秀秀跟上捏臉風潮

Google隱私團隊反對　「蜻蜓計劃」傳中止

地標被改名中華台北　Google同意處理

ETtoday奪Google年度創新大獎

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面