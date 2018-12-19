影／國外瘋傳「魔法畫板」幫作畫　隨便撇一筆AI都能補成一幅圖

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這兩天，一個「魔法畫板（Magic Sketchpad）」程式在國外傳瘋，AI圈內外的靈魂畫手們玩到都停不下來，創造的驚喜畫作能裝滿好幾個美術館。

這個畫板並不是一個普通的畫畫AI－它會幫你腦補圖畫，只要隨便畫一筆在板上，AI就能幫你完成一隻貓。

▲▼ 只要隨便畫一筆，AI就能完成一隻貓。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

此外，只要按一下選擇欄左邊的刷新按鈕，AI就會根據剛才那一筆，不斷為你展現新的畫法。

當然，也可以不讓它畫貓，改成畫狗、或是天使。只要設定了一個繪畫目標，之後隨便畫一筆，AI就能補出剩下的畫面。

▲ 在右上選擇天使，就可以在新的筆觸完成後畫出天使 。（圖／翻攝自Magic Sketchpad）

這個「魔法畫板」，是來自谷歌（Google）的愛貓少女Monica Dinculescu，她使用了Sketch RNN開發這個有趣的小遊戲。因為她愛貓成痴，所以受到創作者的影響，這個AI默認屬性為畫出貓咪，但除了貓之外，AI也會腦補許多其他內容，Monica給應用程式取名為魔法畫板，也名副其實，只要畫一筆，一整張圖就出現在眼前。

發佈之後，眾人競相玩耍，好評如潮，獲得2000多人點讚，就連谷歌實驗研究員David Ha也表示，他已經試過用各種基本形狀來教導AI畫羊了。

▲ 這遊戲就連David Ha也玩瘋了 。（圖／翻攝自Twitter／hardmaru）

一共有100多種東西可以畫，青蛙、鞦韆、直升機、連龍貓裡的貓巴士都有，而且為了讓這100多種選項，都能找到合適的色彩來詮釋，畫板還提供了18種顏色的畫筆。

所有的變項設置，讓這程式有了數不清的排列組合，也更增添了樂趣。

▲ 魔法畫板開發者Monica Dinculescu 。（圖／翻攝自Twitter／notwaldorf）

根據《新浪科技》報導，這款魔法畫板很像的谷歌先前推出的微信小程式Quick, Draw!，中文名為「猜畫小歌」。而Monica也在推特上說，她的魔法畫板使用的就是Quick, Draw!數據庫。

在這個數據庫裡面，共有5000萬張畫，分為345個類別；每一張畫，都記錄了畫畫的整個過程：畫筆運動的方向、何時提筆、何時停止繪畫。

而Monica使用的Sketch-RNN就是一個用Quick, Draw！數據庫訓練出來的循環神經網絡（RNN），目標是讓AI以類似人類的方式來畫畫，並概括出抽象的概念。

既然模型有這樣的能力，魔法畫板做出來也就沒有那麼困難了，只要隨手畫個圈，就是為Sketch-RNN輸入了一個序列，它可以根據這個序列和你選擇要畫的東西，預測接下來的序列：也就是補完這幅畫。

雖然畫風奇特、圖像也不見得精美漂亮，但畫什麼就可以「有點像什麼」，呈現的畫面也讓人有更多樂趣。