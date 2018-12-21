LINE要徵人了　65個工程技術職缺等你來搶

▲LINE台灣總經理陳立人。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今天（21日）在台灣舉辦第3屆開發者大會「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」，宣布釋出5項新的工程師職缺，招募台灣優秀開發人才加入LINE工程團隊，希望創造一個對開發者、用戶、企業，與LINE都能互惠的生態圈。

「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」開發者大會今天登場，會中發表9款讓聊天機器人更貼心的新功能，3款聊天機器人開發工具、LINE Things物聯網平台API，並首度公開重點服務，像是LINE Pay對內部技術架構，合計多達14個議程，不僅分享LINE的技術與案例，也藉此讓開發者更加認識LINE所提供的開發資源、LINE的工程團隊文化，以及LINE平台，所提供的人性化行動體驗。

LINE官方也在開發者大會招募人才，釋出全新5個職缺，包括基礎建設工程師、數據工程師、數據分析師、資料科學與機器學習工程師、自然語言處理工程師，分別在負責開發私有雲的系統、建構台灣市場專用的數據資料倉儲、幫助台灣團隊找到業務最佳化的路徑、開發各種不同領域的聊天機器人模型、針對繁體中文做最佳化、如斷詞斷字、語意分析，顯示LINE官方擴展服務領域的決心。

LINE目前在全球的工程團隊，分布於日本、韓國、台灣、泰國、印尼、越南、中國、美國等地，其中，台灣是在日本與韓國以外，第一個設立工程團隊的海外辦公室，自2015年迄今，工程團隊人數已經從個位數，成長到百位數，在未來一年，台灣團隊將有更多與總部的協作、參與更多平台的開發。

▲LINE台灣開發者大會登場。（圖／記者姚惠茹攝）