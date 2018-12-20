列「13項技能」找全能設計師！　網傻看25K：自己接案就好

▲求職環境讓年輕人對前途迷惘。（示意圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

日前才有知名麵包店被爆出低薪問題，現在又有公司在徵才網站開出25K徵設計，所需技能洋洋灑灑列了13項，更要求沒有2種以上的不要來，求職環境讓年輕人對前途迷惘。徵才資訊被轉發到《爆廢公社》，網友感嘆「所以政府通過4萬以下不得寫面議是對的」。

仔細一看職務說明，面試者所需技能包含為製作FB/IG/LINE需素材、經營FB、商品拍攝修圖、平台維護、設計文宣DM、規劃企業視覺形象以創意策略、直播錄影上菜以及介紹商品、配合活動擺攤、支援主管庶務、熟Photoshop、IIIustrator，如果會插畫、影片剪輯、曾做過料理，使用過鐵鍋，會3D、VR、AR等相關經驗佳更加分。

看完這麼多所需條件後，再往下一看，薪資竟然只有2萬3千元至2萬5千元，讓原PO感嘆「如果我孩子唸設計，我一定打死他」。網友看完也傻眼留言，「所以政府通過4萬以下不得寫面議是對的」、「會這麼多的人自己出來接案就夠了，不需要進公司」、「原來我只值2萬5不到」、「去7-11打工就好」、「現在肯吃苦，10年後薪水一定有3.5k，加油喔！」

▲求才網站列出設計師技能，竟然只值25K。（圖／翻攝自求職網站）