LINE Pay盜刷引發安全疑慮　LINE官方聲明釐清

▲LINE Pay。（圖／記者樓菀玲攝）

記者姚惠茹／台北報導

全台擁有80萬人使用的LINE PAY，日前發生盜刷案件，LINE PAY被指稱拒提供用戶資料，導致罪證不足無法起訴，對此，LINE官方今天（20日）發出聲明回應，若地檢署能提供更完整的資料，十分願意配合檢方的刑事偵查需求，協助辦案。

日前發生一起盜刷案，北市一名陳姓男子去年發現自己的中國信託信用卡遭LINE PAY盜刷1萬多元，接到帳單後就向警方報案，檢警追查後找到綁定該張信用卡門號的梁姓男子，梁男辯稱SIM遺失，檢方要求LINE公司提供相關資料卻被拒絕，北檢日前以罪證不足不起訴梁男。

對此，LINE官方發出聲明表示，案件發生當天LINE Pay團隊就已接到發卡行通報偽冒交易，依據內部風控作業原則，該筆偽冒交易的相關資訊，隨即列入LINE Pay黑名單，也對這個LINE Pay帳號做出停權處置。



LINE Pay團隊指出，今年8月23日收到地檢署來函，已經在8月31日針對地檢署所提的問題詳實回覆，地檢署來函時，請LINE Pay協助查詢「有無顧客曾使用非LINE Pay會員信用卡的服務」，僅提供信用卡卡號和手機門號，LINE Pay無法僅從這兩項資料比對岀交易紀錄。

LINE Pay團隊指出，若本案地檢署來函時，能提供更完整的資料和正確陳述事件，十分願意配合檢方的刑事偵查需求，試著交叉比對出交易紀錄，儘早找出嫌疑人，讓事件儘早落幕。





▲LINE Pay。（圖／記者樓菀玲攝）

另外，對於該事件引發的LINE Pay安全性疑慮問題，LINE官方表示，根據卡片支付產業的規範（PCI DSS），支付業者不能儲存後三碼，因此LINE Pay不能也沒有儲存後三碼。

至於綁卡問題，LINE Pay團隊指出，不論Apple Pay、Google Pay、LINE Pay註冊卡片，都要用戶輸入完整的卡號，再經過各自的加密處理，而LINE Pay用戶註冊的卡片與其他業者相同，都會經過亂數及加密後，再儲存於LINE Pay。

LINE Pay團隊強調，LINE Pay綁卡機制與其他行動支付服務相同，LINE Pay提供兩種綁卡機制，一為直聯銀行驗證用戶身分，二為國際標準3D驗證，用戶至少需經過一種才可成功綁卡至LINE Pay，用戶隱私安全，皆以國際標準來建構相關防護，特此聲明釐清。