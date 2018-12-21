　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者姚惠茹／台北報導

LINE今天（21日）在台灣舉辦第3屆開發者大會「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」，會前體驗區展示最新LINE Things物聯網平台API，透過創新服務「Life」控制燈號和開啟寶箱，主要就是透過LINE來取代過去紅綠燈的按鈕，以及透過手機開啟銀行保險箱的實際應用。

▲LINE秀物聯技術控制紅綠燈，開發者大會同步招募全新職缺。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAIWAN Tech Pulse 2018 展示「雙人對戰」。（圖／記者姚惠茹攝）

「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」開發者大會今天登場，會中發表9款讓聊天機器人更貼心的新功能，3款聊天機器人開發工具、LINE Things物聯網平台API，並首度公開重點服務，像是LINE Pay對內部技術架構，合計多達14個議程，不僅分享LINE的技術與案例，也藉此讓開發者更加認識LINE所提供的開發資源、LINE的工程團隊文化，以及LINE平台，所提供的人性化行動體驗。

▲LINE秀物聯技術控制紅綠燈　開發者大會同步招募全新職缺，陳立人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAIWAN Tech Pulse 2018 展示「開啟寶箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

這次LINE在開發者大會體驗區，LINE Things物聯網平台API展示「雙人對戰」、「控制燈號」與「開啟寶箱」，其中「雙人對戰」主要就是透過LINE掃描QRCode後就能進行遊戲的對戰，至於「控制燈號」透過LINE來取代過去紅綠燈的按鈕，協助行人順利等待綠燈通行，最後「開啟寶箱」則是可以結合銀行單位使用，就是透過LINE來開啟實體的保險箱，目前這幾項技術都已經開發完成，並且開放洽談合作。

▲LINE秀物聯技術控制紅綠燈，開發者大會同步招募全新職缺。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAIWAN Tech Pulse 2018 展示「控制燈號」。（圖／記者姚惠茹攝）
 

ET快訊
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了
誰逼死蘇啟誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」
丫頭被女星害解約！黑人猜「黑澀會關鍵字」名字曝光傻眼
負二代夢見明牌還清債　喜去還願卻「整間廟不見」

關鍵字：LINE,物聯,開發者,LINE Pay

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE要徵人了　65個工程技術職缺等你來搶

被控在Youtube中動手腳以降低Edge效能　Google喊冤

聖誕節買一波　燦坤限時4天iPhone XS Max 256GB空機砍2,500元

影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

蘋果VCSEL新技術曝光　未來iPhone相機鏡頭將不再凸起

Canon推迷你相片印表機　首購優惠價4,490元

三星S10+曝光　前置雙鏡沿用螢幕打孔設計、實現無邊框

佳節送禮新選擇　可透過App Store來送付費App

最新iPad Pro搶先開箱　改版功能一次看

主打優異散熱　ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

LINE要徵人了　65個工程技術職缺等你來搶

被控在Youtube中動手腳以降低Edge效能　Google喊冤

聖誕節買一波　燦坤限時4天iPhone XS Max 256GB空機砍2,500元

影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

蘋果VCSEL新技術曝光　未來iPhone相機鏡頭將不再凸起

Canon推迷你相片印表機　首購優惠價4,490元

三星S10+曝光　前置雙鏡沿用螢幕打孔設計、實現無邊框

佳節送禮新選擇　可透過App Store來送付費App

最新iPad Pro搶先開箱　改版功能一次看

主打優異散熱　ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

好驚險！台股終場大逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

日職／花大錢網羅王柏融　栗山英樹：為了勝利

桃園地檢辦現金賄選案　起訴大園區里長當選人駱文章

鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難

孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門

魅力不減！PABLO開幕首日出現200人以上排隊人潮

快訊／台大教授2天前嗆「江宜樺別回台大」　遭怪男衝社區揮刀攻擊　

護髮食材曝光！吃辣椒、蝦子也行...靠「4種營養」防禿

王浩宇「泡泡會吹破」　韓國瑜愣問：「他哪位？罵我別插隊」

3C家電熱門新聞

iPhone XI曝光　取消..

三星S10+曝光　螢幕打洞放前..

ROG Strix Radeo..

盤點今年對蘋果最失望的11件事

17公布直播主人數成長近20倍

外媒盤點7款最佳HTC手機

LINE官方聲明釐清LINE ..

送禮新選擇　透過App Sto..

iPad Pro 2018 &..

蘋果VCSEL新技術　iPho..

MacBook Air 201..

iPad Pro 2018鋁合..

甩150MB下載限制！4步驟i..

LINE秀新功能　控制紅綠燈、..

更多熱門

相關新聞

LINE釋出全新5項職缺　開發者大會同步徵才

LINE今天（21日）在台灣舉辦第3屆開發者大會「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」，宣布釋出5項新的工程師職缺，招募台灣優秀開發人才加入LINE工程團隊，希望創造一個對開發者、用戶、企業，與LINE都能互惠的生態圈。

受惠中信LINE Pay卡回饋縮水　玉山Pi錢包卡詢問度大爆發

LINE官方聲明釐清LINE Pay盜刷

兒亂加Line！治痔專家狂洗板媽崩潰

LINE PAY遇盜刷拒給資料　檢警抓不到人

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面