影／LINE秀新功能　控制紅綠燈、開啟銀行保險箱

記者姚惠茹／台北報導

LINE今天（21日）在台灣舉辦第3屆開發者大會「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」，會前體驗區展示最新LINE Things物聯網平台API，透過創新服務「Life」控制燈號和開啟寶箱，主要就是透過LINE來取代過去紅綠燈的按鈕，以及透過手機開啟銀行保險箱的實際應用。

▲LINE TAIWAN Tech Pulse 2018 展示「雙人對戰」。（圖／記者姚惠茹攝）

「LINE TAIWAN Tech Pulse 2018」開發者大會今天登場，會中發表9款讓聊天機器人更貼心的新功能，3款聊天機器人開發工具、LINE Things物聯網平台API，並首度公開重點服務，像是LINE Pay對內部技術架構，合計多達14個議程，不僅分享LINE的技術與案例，也藉此讓開發者更加認識LINE所提供的開發資源、LINE的工程團隊文化，以及LINE平台，所提供的人性化行動體驗。

▲LINE TAIWAN Tech Pulse 2018 展示「開啟寶箱」。（圖／記者姚惠茹攝）

這次LINE在開發者大會體驗區，LINE Things物聯網平台API展示「雙人對戰」、「控制燈號」與「開啟寶箱」，其中「雙人對戰」主要就是透過LINE掃描QRCode後就能進行遊戲的對戰，至於「控制燈號」透過LINE來取代過去紅綠燈的按鈕，協助行人順利等待綠燈通行，最後「開啟寶箱」則是可以結合銀行單位使用，就是透過LINE來開啟實體的保險箱，目前這幾項技術都已經開發完成，並且開放洽談合作。

▲LINE TAIWAN Tech Pulse 2018 展示「控制燈號」。（圖／記者姚惠茹攝）

