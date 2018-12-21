雲端最前線／北市立委補選三腳督 藍綠白二代引話題

新聞節目中心／綜合報導

台北市士林、大同選區立委補選登記結束，藍、綠、白陣營各自推出人選角逐，國民黨方面徵召台北市議員陳炳甫，民進黨則由台北市議員何志偉出線，至於柯家軍則由觀光傳播局長陳思宇應戰，讓這場立委補選如同剛落幕的市長選舉，形成了「三腳督」的局面，對各陣營來說都是一場硬戰，而三位參選人的家族政治背景也成為外界關注的焦點。對此議題，《雲端最前線》21日邀請台北市立委參選人何志偉、台北市議員陳建銘、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入分析此次立委補選發展。

▲台北市議員何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

台北市士林、大同選區立委補選，將在明年1月27日登場，最後登記參選的為國民黨陳炳甫、民進黨何志偉，還有無黨籍、被稱為柯家軍的陳思宇，三人恰巧都是政治家族出身。陳炳甫的父親為中華職棒前會長、前台北市議員陳重光，而姐姐是已故資深臺北市議員陳玉梅，陳炳甫本屆在中山大同區是最高票連任，外界評估陳炳甫可穩穩拿下大同區；而何志偉的母親為前立法委員薛凌，其繼父為民進黨中評會主委陳勝宏，何志偉擔任兩屆市議員，選區為士林北投，在士林的經營比陳炳甫深，兩人各有所長，在地方的聲譽也頗佳。至於無黨籍的陳思宇，是台北市議員陳建銘的女兒，因外形亮眼受到關注，知名度也高，且她接任觀傳局長後表現穩定，外界認為要拉擡其聲勢不如想像中難。

此次在中山大同區以第一高票連任的議員陳炳甫，日前接受媒體訪問時，針對白綠分手各推人選是否有利選情，陳炳甫坦言依然是一場硬戰，他表示以這次大同、士林的泛藍議員得票數或是國民黨候選人丁守中得票數及歷史資料來看，一直都是綠大於藍，只能說藍綠白都還要各自努力。

▼台北市議員陳炳甫。（圖／記者吳杰橙攝）

對此，民進黨參選人何志偉受訪時表示，目前民調數字看起來是漂亮，但不願透露差距，日前更在政論節目指出，台北市長柯文哲4分之1的支持者會把票投給他，並表示在他肉身撐得住之前，一定會守住這關鍵一席，同時強調，柯文哲的支持者有一個特性是「就事論事」。

值得關注的是，為了讓屬於「柯家軍」的陳思宇進入國會，柯文哲已下令幕僚全力助選。據了解，蔡壁如及藍世聰將私下負責陳思宇的組織戰部份，各種掃街拜票等都會陸續安排；而在空戰上表現亮眼的年輕幕僚，包含劉奕霆、柯昱安等人，也會負責加強陳思宇的網路聲量，等同於傾柯市府之力打選戰。

▼觀傳局長陳思宇。（圖／記者林敬旻攝）

柯陣營評估，立委補選應該會是一場苦戰，雖然士林大同區的藍綠比約為4：6，但這次綠白相爭，票源瓜分後，對陳思宇而言也不好打，但在奮力一搏下，也不是沒有機會。對此議題，《雲端最前線》21日邀請台北市立委參選人何志偉、台北市議員陳建銘、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入分析此次立委補選發展。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。