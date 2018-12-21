　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／北市立委補選三腳督 藍綠白二代引話題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

 台北市士林、大同選區立委補選登記結束，藍、綠、白陣營各自推出人選角逐，國民黨方面徵召台北市議員陳炳甫，民進黨則由台北市議員何志偉出線，至於柯家軍則由觀光傳播局長陳思宇應戰，讓這場立委補選如同剛落幕的市長選舉，形成了「三腳督」的局面，對各陣營來說都是一場硬戰，而三位參選人的家族政治背景也成為外界關注的焦點。對此議題，《雲端最前線》21日邀請台北市立委參選人何志偉、台北市議員陳建銘、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入分析此次立委補選發展。

▲▼台北市議員何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

▲台北市議員何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

台北市士林、大同選區立委補選，將在明年1月27日登場，最後登記參選的為國民黨陳炳甫、民進黨何志偉，還有無黨籍、被稱為柯家軍的陳思宇，三人恰巧都是政治家族出身。陳炳甫的父親為中華職棒前會長、前台北市議員陳重光，而姐姐是已故資深臺北市議員陳玉梅，陳炳甫本屆在中山大同區是最高票連任，外界評估陳炳甫可穩穩拿下大同區；而何志偉的母親為前立法委員薛凌，其繼父為民進黨中評會主委陳勝宏，何志偉擔任兩屆市議員，選區為士林北投，在士林的經營比陳炳甫深，兩人各有所長，在地方的聲譽也頗佳。至於無黨籍的陳思宇，是台北市議員陳建銘的女兒，因外形亮眼受到關注，知名度也高，且她接任觀傳局長後表現穩定，外界認為要拉擡其聲勢不如想像中難。

此次在中山大同區以第一高票連任的議員陳炳甫，日前接受媒體訪問時，針對白綠分手各推人選是否有利選情，陳炳甫坦言依然是一場硬戰，他表示以這次大同、士林的泛藍議員得票數或是國民黨候選人丁守中得票數及歷史資料來看，一直都是綠大於藍，只能說藍綠白都還要各自努力。

▼台北市議員陳炳甫。（圖／記者吳杰橙攝）

▲▼陳炳甫接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者吳杰橙攝）

對此，民進黨參選人何志偉受訪時表示，目前民調數字看起來是漂亮，但不願透露差距，日前更在政論節目指出，台北市長柯文哲4分之1的支持者會把票投給他，並表示在他肉身撐得住之前，一定會守住這關鍵一席，同時強調，柯文哲的支持者有一個特性是「就事論事」。

值得關注的是，為了讓屬於「柯家軍」的陳思宇進入國會，柯文哲已下令幕僚全力助選。據了解，蔡壁如及藍世聰將私下負責陳思宇的組織戰部份，各種掃街拜票等都會陸續安排；而在空戰上表現亮眼的年輕幕僚，包含劉奕霆、柯昱安等人，也會負責加強陳思宇的網路聲量，等同於傾柯市府之力打選戰。

▼觀傳局長陳思宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳思宇領表登記參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

柯陣營評估，立委補選應該會是一場苦戰，雖然士林大同區的藍綠比約為4：6，但這次綠白相爭，票源瓜分後，對陳思宇而言也不好打，但在奮力一搏下，也不是沒有機會。對此議題，《雲端最前線》21日邀請台北市立委參選人何志偉、台北市議員陳建銘、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入分析此次立委補選發展。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了
誰逼死蘇啟誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」
丫頭被女星害解約！黑人猜「黑澀會關鍵字」名字曝光傻眼
負二代夢見明牌還清債　喜去還願卻「整間廟不見」

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,立委補選,何志偉,陳炳甫,陳思宇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「柯粉就事論事」何志偉斷言：柯文哲4分之1支持者會投給我

陳思宇酸「連勝文們」燒到自己　網友怒轟：自以為白色第一代

藍綠白搶立委補選　柯文哲派蔡壁如、大熊小牛拼陸空戰

影／黃國昌酸「金權政治回來了」　何志偉：我經歷過2次民意檢驗

宣布角逐台北立委補選　何志偉：沒有柯黑柯粉問題

陳建銘挺女兒「無法決定出生」　游淑慧：應先教育陳思宇

影／「親疏有別」柯文哲挺陳思宇　何志偉：我跟市長保持最美好的距離

推陳思宇搶立委　柯文哲估：勝負在1％、2％間

陳思宇被爆有890萬存款　柯文哲補槍：她家本來就不是窮人

立委補選／白、綠分手仍是硬仗　陳炳甫：只能苦幹實幹

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

王浩宇「泡泡會吹破」　韓國瑜愣問：「他哪位？罵我別插隊」

鄭麗文：民進黨主席選舉是「換英」第一步

獨／關西機場事件後　吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

韓國瑜就職／國旗妹父贈「千杯」杏仁茶　21日起免費美食接力

髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」

柯建銘也買了馬英九執政回憶錄　大酸「愈寫愈漏氣」

蘇啓誠「以死明志」　葉毓蘭：外交部和謝長廷吃定了死無對證

資產解凍15天「爽領67萬」　婦聯會駁：未嘗浪費一分一毫

誰逼死了蘇啓誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」

邁邁、龍龍台中光復新村約會　陳其邁笑喊「我是來安慰他」

中學五人制／難突破爽文戰術　佳里南區第二：也有好處

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

日職／花大錢網羅王柏融　栗山英樹：為了勝利

桃園地檢辦現金賄選案　起訴大園區里長當選人駱文章

鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難

孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門

魅力不減！PABLO開幕首日出現200人以上排隊人潮

快訊／台大教授2天前嗆「江宜樺別回台大」　遭怪男衝社區揮刀攻擊　

護髮食材曝光！吃辣椒、蝦子也行...靠「4種營養」防禿

政治熱門新聞

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」..

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　..

沈富雄解兩個可能　蔡英文不選2..

吳宗憲批太陽花：傻孩子被政客引..

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係..

照片曝光！李新病危「郭新政代去..

民調／柯文哲出馬橫掃藍綠

蘇啓誠「以死明志」　外交部曾告..

即／羅淑蕾「首開直播」談李新！..

韓國瑜內閣又出包　2局長有黑歷..

柯提兩岸一家親　韓國瑜重申九二..

他批蔡政府謝長廷逼死蘇啟誠

楊秋興表態不接董座　韓國瑜請他..

韓國瑜內閣　有5位首長來自林義..

更多熱門

相關新聞

17公布直播主人數成長近20倍

17 Media人氣音樂主播跳出螢幕和粉絲在街頭同High聖誕音樂派對！即日起至2019年1月1日止，17 Media在信義區香堤廣場旁舉辦「17唱響街頭 音樂派對嗨起來」聖誕活動，打造超萌巨型聖誕音樂盒的網美打卡據點，官方邀請撫聲系型男主播趙泓捷、新人歌手張聖子、純真歌姬甜甜、小提琴美少女澄田伃Yui等近百位音樂型主播現場Live演出，天天獻聲不間斷。

直播／雙城論壇登場 柯文哲再提兩岸一家親

直播後台畫面　佳麗更衣慘被看光

陳其邁揪神秘嘉賓　2首歌送給韓國瑜

陳建銘挺女兒　游淑慧：應先教育陳思宇

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面