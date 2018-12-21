川普簽西藏旅行對等法　環時：無權對中國指手畫腳！

▲西藏。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普19日簽署了《西藏旅行對等法》，要求美國國務卿在90天內公布相關中國官員名單，做出相應制裁，包括限制他們入境美國。《環球時報》20日發社論稱，「西方人向發展中國家提出的解決民族地區問題的藥方幾乎都是失敗的，帶來了動盪與無數人死亡，他們根本就沒有對中國指手畫腳的資格」。另外，社論也提醒，未來想將孩子送去美國留學的家庭，今後得謹慎評估。

社論表示，該法案為美國干涉中國內政事務祭出的新招，「中國從沒有試圖干涉美國內政，從沒有用國內法對美國搞長臂管轄，而美方卻一直試圖影響中國的國內政策，替中國人做決定」，「相信從事西藏事物的中國官員，去不去美國對他們並不重要，美方的新法所能產生的實際衝擊將很有限」。

「這一次針對了西藏事務，下一次美國國會可能會搞新疆，以及中國的其他事務；美方的《西藏旅行對等法》只是禁止中國相關官員進入美國，今後通過的法案說不定就會加碼制裁」。社論強調，「如果美國真將該法付諸實施，中國勢必採取某些相應的報復措施，從而開啟中美的博弈的新遊戲」，但是，解決這個問題的辦法是中美相互交流的需求變的更加平衡，「甚至美方有求於中國的地方逐漸超過中國有求於它的地方，這顯然是個漫長的過程」。

「美方在西藏、新疆等問題上施壓，中方要在輿論上更加積極主動」。社論強調，中國推行的治理方式無論從法治還是人權角度都有強大的邏輯，但問題在於，「我們的講述有些單調，各種顧慮比較多，沒有能夠真正放開了與美國及西方論辯」，他們往往採取「新聞敘事方式，變著花樣地帶輿論節奏，是進攻型的」；我們總體上是「防守姿態，很看重避免說錯，不給對方製造藉口，並未就道義和氣勢上壓倒對方下功夫」。

社論指出，其實很多發展中國家的民族地區長期或間歇性嚴重動盪，導致民不聊生，「中國民族地區能夠在這一全球性問題集中爆發的時期守住安寧，維繫當地經濟社會生活的正常面貌，是非常了不起的事情，也是對當地居民人權的最大捍衛」；「美西方的指責是高度不負責任的，既屬於站著說話不腰疼，也部分包含了不惜搞亂中國民族地區的惡意」。

最後，社論稱，「圍繞中國民族地區事務的鬥爭恐怕要長期在中美之間以及我們同西方一些激進勢力之間持續下去」。