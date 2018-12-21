　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川普簽西藏旅行對等法　環時：無權對中國指手畫腳！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲西藏。（圖／CFP）

▲西藏。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普19日簽署了《西藏旅行對等法》，要求美國國務卿在90天內公布相關中國官員名單，做出相應制裁，包括限制他們入境美國。《環球時報》20日發社論稱，「西方人向發展中國家提出的解決民族地區問題的藥方幾乎都是失敗的，帶來了動盪與無數人死亡，他們根本就沒有對中國指手畫腳的資格」。另外，社論也提醒，未來想將孩子送去美國留學的家庭，今後得謹慎評估。

社論表示，該法案為美國干涉中國內政事務祭出的新招，「中國從沒有試圖干涉美國內政，從沒有用國內法對美國搞長臂管轄，而美方卻一直試圖影響中國的國內政策，替中國人做決定」，「相信從事西藏事物的中國官員，去不去美國對他們並不重要，美方的新法所能產生的實際衝擊將很有限」。

「這一次針對了西藏事務，下一次美國國會可能會搞新疆，以及中國的其他事務；美方的《西藏旅行對等法》只是禁止中國相關官員進入美國，今後通過的法案說不定就會加碼制裁」。社論強調，「如果美國真將該法付諸實施，中國勢必採取某些相應的報復措施，從而開啟中美的博弈的新遊戲」，但是，解決這個問題的辦法是中美相互交流的需求變的更加平衡，「甚至美方有求於中國的地方逐漸超過中國有求於它的地方，這顯然是個漫長的過程」。

「美方在西藏、新疆等問題上施壓，中方要在輿論上更加積極主動」。社論強調，中國推行的治理方式無論從法治還是人權角度都有強大的邏輯，但問題在於，「我們的講述有些單調，各種顧慮比較多，沒有能夠真正放開了與美國及西方論辯」，他們往往採取「新聞敘事方式，變著花樣地帶輿論節奏，是進攻型的」；我們總體上是「防守姿態，很看重避免說錯，不給對方製造藉口，並未就道義和氣勢上壓倒對方下功夫」。

社論指出，其實很多發展中國家的民族地區長期或間歇性嚴重動盪，導致民不聊生，「中國民族地區能夠在這一全球性問題集中爆發的時期守住安寧，維繫當地經濟社會生活的正常面貌，是非常了不起的事情，也是對當地居民人權的最大捍衛」；「美西方的指責是高度不負責任的，既屬於站著說話不腰疼，也部分包含了不惜搞亂中國民族地區的惡意」。

最後，社論稱，「圍繞中國民族地區事務的鬥爭恐怕要長期在中美之間以及我們同西方一些激進勢力之間持續下去」。

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：西藏旅行對等法,中美,干涉內政,國內法,西藏,新疆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

遠航與平潭客滾合作　「海空聯運」將於停航時互相支援

華春瑩：南疆163萬貧困人口　教培中心助「一人就業全家脫貧」

遊戲界解凍！「版號發放」騰訊市值增千億　馬化騰再登首富

熊貓寶寶沒搶到奶喝　7pupu「翻滾耍賴」：媽媽怎麼可以偏心！

股市持續震盪　陸股目前為「氣氛好轉的空窗期」　

時速350公里　陸自製高鐵自動駕駛系統通過試用評審

上海禁賣醉蝦、海蜇！　路邊攤更嚴「現榨果汁禁售」

摩拜單車年虧損50億元　胡瑋煒仍樂觀：需求一直會在

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

遠航與平潭客滾合作　「海空聯運」將於停航時互相支援

華春瑩：南疆163萬貧困人口　教培中心助「一人就業全家脫貧」

遊戲界解凍！「版號發放」騰訊市值增千億　馬化騰再登首富

熊貓寶寶沒搶到奶喝　7pupu「翻滾耍賴」：媽媽怎麼可以偏心！

股市持續震盪　陸股目前為「氣氛好轉的空窗期」　

時速350公里　陸自製高鐵自動駕駛系統通過試用評審

上海禁賣醉蝦、海蜇！　路邊攤更嚴「現榨果汁禁售」

摩拜單車年虧損50億元　胡瑋煒仍樂觀：需求一直會在

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

姊弟狂講壞話「媽媽像隻豬」 被大姑偷拍瞬間冰凍：慘了

大陸熱門新聞

老人養大棄嬰「想看她出嫁再死」

保安打死懷孕浪浪扔垃圾桶！

上海餐廳禁賣醉蝦、路邊攤禁售現..

熊貓寶寶沒搶到奶喝　翻滾耍賴：..

國中被踹頭！20年後他怒賞老師..

山西盜墓賊挖到千年雞湯

酒駕兒拒檢被帶走　翁竟掐警下體..

華春瑩：新疆職能培訓助「一人就..

遠航與平潭海峽客滾「海空聯運」..

遊戲界解凍　騰訊市值增1000..

日海鮮店長驚呼　中國人太有錢

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

陸高鐵自動駕駛系統　通過試用評..

摩拜單車年虧50億元　胡瑋煒：..

更多熱門

相關新聞

CBA／天津簽下布萊奇

雖然身為新疆飛虎2017年總冠軍大功臣，但布萊奇（Andray Blatche）發福、受傷「退步神速」又被球迷抓到泡夜店，新疆無奈只能撤換外援。今年賽季過了將近一半，主力外援受傷的天津榮鋼決定再給布萊奇一次CBA機會。

川普簽西藏旅行法　陸官方痛批

華聞快遞／廣西14個地級市　實現「交通一卡通」

總裁開講／美對中若擴大加稅　央行：勢必衝擊台灣！

胡瓏貿砍10分　福建123比112北控

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

台灣等到iPhone XR降價

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面