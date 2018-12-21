川普「放生」盟友！駐敘利亞美軍全面迅速撤離　庫德民兵傻眼

▲美軍支持的反政府軍士兵，在敘利亞戰場的廢墟中巡邏。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國總統川普宣布已經擊敗伊斯蘭國（IS），並決定將美軍撤出敘利亞，引起宣然大波。包括美國國內和美軍盟友都有批評聲浪，質疑川普此舉，等同於「放生」盟友，並將庫德族民兵盟友棄之不顧。

川普突如其來宣布撤軍消息，包括國防部、國務院、共和黨團似乎都有些措手不及。白宮發言人在聲明中證實，駐敘利亞美軍已經奉命展開歸鄉作業，但美軍和盟友將持續對IS據點進行打擊。白宮和五角大廈沒有公布撤軍時程，但一名官員向路透社表示，華府打算在60至100天之內完成撤軍行動，且國務院人員將在24小時內全數撤離敘利亞。

外媒批評，美國突然自敘利亞撤軍，恐怕將會陷盟友「敘利亞民主力量」（SDF）和敘利亞北部庫德族人於危險之中；民主黨參議員里德直言，此舉等同對庫德族人的背叛。庫德組與SDF聯盟，積極協助美國打擊IS，但日漸壯大的庫德族勢力讓鄰國土耳其倍感威脅，近日考慮對庫德族民兵發起新攻勢。

敘利亞內戰泥潭已經持續7年，獲得美國扶植的SDF則表示，美軍決定撤離所有部隊，將會使敘利亞人困在「敵對各方的爪牙中」。

除此之外，美國內外均有反對聲浪質疑，IS並未真正被消滅，批評川普此舉與小布希2003年宣布伊拉克「任務完成」和2013年歐巴馬自伊拉克撤軍的錯誤決策相同，憂心美軍撤離後，又會有新一批恐怖組織崛起。

美國媒體形容，美國撤軍等同是向俄羅斯、伊朗和土耳其贈送一份大禮。目前俄國和伊朗在敘利亞仍有軍隊駐守，俄國外交部對美國撤軍的作法表示歡迎，認為此舉有助於敘利亞成立憲法委員會，降低衝突。俄羅斯總統普丁公開讚賞川普，稱美國「做了正確決定」。

面對外界的質疑，川普20日再度發表推文稱「美國不想做中東警察」，表示美國不會再把寶貴的人命和金錢花費在「保護別人」身上，「是時候讓其他人戰鬥了」。

▼美軍駐敘利亞部隊即將全面撤離。（圖／達志影像／美聯社）

