「大國重器」排排站　陸改革開放40周年大型展傾巢而出

▲「偉大的變革—慶祝改革開放40週年大型展覽」，持續在中國國家博物館展出。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

甫結束的慶祝改革開放40周年大會，中共總書記習近平重要講話迎來最高潮。正在北京中國國家博物館舉辦的「偉大的變革—慶祝改革開放40週年大型展覽」，大陸官方近年自主研發的「大國重器」傾巢而出，除吸引大批民眾前來參觀，解放軍也分批前來「朝聖」。

「關鍵抉擇──黨中央推進改革開放的戰略──擘畫」展聚焦重大時間點、歷史事件、決策部署，集中展示出中共黨中央推進改革開放歷程。

▲國際熱核聚變實驗堆（ITER）。（圖／記者蔡浩祥攝）

走進會場，映入眼簾的即是國際熱核聚變實驗堆（ITER），這是大陸參加規模最大的國際科學工程合作項目；1：13原型比天壇祈年殿差不多大小，是一座發電廠規模的實驗反應爐，最高功率可達50萬千瓦。

接著，把視角拉到會場左側，以大陸自主研發的「三龍兄弟」，分別是蛟龍、海龍、潛龍為首的深海探測裝備模型；其中，「蛟龍號」載人潛水艇，曾在馬里亞納海溝下潛至7602公尺，創下載人潛水艇最深下潛紀錄。

▲大陸自主研發的「三龍兄弟」—蛟龍、海龍、潛龍為首的深海探測裝備模型。（圖／記者蔡浩祥攝）



會場右側，則聚焦大陸航天技術，擺在現場的各式「長征」系列火箭，及「嫦娥三號」月球探測器模型，是大陸自主研發，成功在月球表面執行探勘任務的航天器。吸引不少民眾駐足拍攝留念。

▲大陸自主研發的「長征」系列運載火箭。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲「嫦娥三號」月球探測器模型。（圖／記者蔡浩祥攝）

走進下一展場，陳列出自中共前領導人鄧小平拍板改革開放以來，大陸歷任領導人提出的重要政策。不過，現場不難發現，雖說鄧小平、江澤民、胡錦濤講話皆有陳列，整體篇幅還是不及現任領導人習近平。

習近平展區中，就「堅持一國兩制，推進祖國和平統一」部分，展出2015年兩岸領導人「馬習會」握手的歷史性照片。

▼現場展出「馬習會」握手照。（圖／記者蔡浩祥攝）