陸改革開放慶祝大會換新歌　《春天的故事》象徵中央態度

▲大會表彰100名對改革開放有傑出貢獻的人員，馬雲、馬化騰、李彥宏、姚明都在名單上。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸中央政府18日上午在北京人民大會堂舉行了「慶祝改革開放40週年大會」，在獲評傑出貢獻人員上台領獎時，背景音樂不再是從70年代就開始沿用的《團結友誼進行曲》，而是變成解由放軍軍樂團6名禮號手在現場奏響的《春天的故事》。該樂團團長張海峰表示，「這表達了中央的一種態度，象徵意義重大。」

根據《北京青年報》報導，張海峰對換曲原因表示，「在我看來，演奏慣例的創新實際上也正契合了改革開放紀念活動所傳達的與時俱進態度，正像習主席講話中所提到的「將改革開放進行到底」那樣，使用《春天的故事》這樣一首標誌性曲目，表達了中央的一種態度，象徵意義重大。」

▼董文華演唱《春天的故事》。（影／Youtube／kool hai）

至於選曲依據，張海峰透露，由於有不同界別的獲獎人士領獎，同時也有兒童獻花等不同環節，因此開始我的建議是，針對不同環節、人員，使用不同的演奏曲目。但在實際演奏過程中，每個環節的時長都不足以完整演奏曲目，切換不同曲目後總體給人的聽感有些淩亂。最終，中辦領導決定使用《春天的故事》一首曲目進行演奏。

張海峰認為，《春天的故事》這首改革開放的標誌性曲目，出現在第一次以改革開放為主題的國家級表彰大會上，象徵意義不言而喻，「慶祝活動從10月中旬就開始彩排了，在我34年的當兵經歷中，這也是首次提前兩個月就進行彩排的國家典禮活動，可見中央的重視程度。」

▲習近平的講話歷時1小時20多分鐘，現場響起32次熱烈掌聲。（圖／記者蔡浩祥攝）

據《人民日報》報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在會上強調，「40年的實踐充分證明，黨的十一屆三中全會以來我們黨團結帶領全國各族人民開闢的中國特色社會主義道路、理論、制度、文化是完全正確的，形成的黨的基本理論、基本路線、基本方略是完全正確的。」

大會頒佈了100名「改革先鋒名單」，包括已經去世的光學界奠基人王大珩、農村改革之父杜潤生、經濟林專家李保國、原華西村黨委書記吳仁寶、著名作曲家施光南等等。

此外，阿里巴巴創辦人馬雲以「數字經濟的創新者」獲頒獎章；騰訊創辦人馬化騰是「互聯網+行動的探索者」；百度董事長兼執行長李彥宏則獲得「海歸創業報國推動科技創新的優秀代表」稱號；經濟學家林毅夫獲「經濟體制改革理論的探索者」稱號；前NBA球星姚明則以「體育領域交流開放的優秀代表」獲頒獎章。

「中國改革友誼獎章」則頒給新加坡前總理李光耀、國際奧委員會前主席薩馬蘭奇、日本松下電器創始人松下幸之助、昔日日本首相大平正芳、法國梅裡埃基金會主席阿蘭•梅裡埃、改革開放第一位西洋廠長威爾納•格裡希、倫敦出口有限公司常務董事斯蒂芬•佩里、美國國際集團（AIG）原總裁莫里斯•格林伯格、美國企業家兼作家羅伯特•庫恩和曾任日內瓦大學商業政策學教授的施瓦布。



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