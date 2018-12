美國不爽再當「中東警察」　川普：該讓別人去戰鬥了！

▲駐敘利亞美軍士兵執行任務,前哨部隊用望遠鏡朝土耳其邊境方向觀察。(資料照/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)宣布自敘利亞撤軍後,20日再度透過推特表態說,美國已經不想再充當「中東警察」,花費大量寶貴生命和金錢去保護他人,卻不受待見也一無所獲,應該讓其他人去戰鬥了。川普一向奉行美國優先政策,稱此舉是兌現競選承諾。

川普在推特發文說,從敘利亞撤軍一點都不意外,這是兌現多年前的競選承諾,是時候讓美軍歸鄉重建,讓俄羅斯、伊朗和敘利亞等國家去做他們本來就該做的工作。

川普推文寫道,「難道美國想要當中東警察嗎?付出寶貴的生命和數以兆計美元保護別人,卻什麼都沒獲得,且幾乎沒人感謝我們,我們到底在幹嘛?我們想要永遠駐守在那裡嗎?是時候讓別人來戰鬥了。」

川普又說,無論媒體如何報導,事實上「俄國、伊朗、敘利亞和對美國撤軍不高興,因為他們現在得自己對抗IS了。」川普自誇自己打造出世界上最強而有力的軍隊,稱IS攻擊美軍是自取滅亡。

川普政府19日宣布撤回駐守在敘利亞的美軍部隊,但五角大廈沒有提供撤軍的確切時程,僅說國防部已經啟動駐敘美軍返國的程序,但仍會繼續與盟友合作,在世界各地打擊IS。川普昨日親自推特上發表影片稱,「在打擊IS取得歷史性勝利後,該把我們偉大的年輕人們帶回家。」

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....