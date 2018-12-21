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健檢4.0！新型健檢趨勢　3D影像當天看

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▲健檢4.0！新型健檢趨勢，3D影像當天看。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲越來越多人定期做健康檢查，對健檢品質也更加重視，尤其高端健檢的需求更是大幅成長。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

有鑒於近年國人生活型態及就醫觀念的改變，預防醫學已是一種趨勢，越來越多人定期做健康檢查，對健檢品質也更加重視，尤其高端健檢的需求更是大幅成長，而現在中部更已經有大型專業醫檢環境，主打專業健檢一條龍，採用最尖端醫學影像科技重裝設備，透過健管師一對一貼心服務，啟動健檢4.0新世代。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲位於台中的柏忕健康管理中心，主打專業健檢一條龍，由健管師一對一貼心服務。

柏忕健康管理中心主任韋朝榮說明，健檢4.0的概念是一個比較進步的概念，主要是個人化，會依據個人的健康風險及生活型態上的改變去做些微調整，而柏忕健康管理中心很強調人性化，從檢查動線到檢查空間都有精心安排，跟一般病患也會有所區別，讓民眾健檢時減少心理上的壓力，也能減少感染方面的機會，在儀器方面，引進兩款高階的精密型儀器，一個是沒有輻射性的MRI，另外一個是低劑量的電腦斷層iCT。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼引進最新零輻射磁振照影MRI，對於全身軟組織、內臟器官等早期腫瘤病變掃描可以清楚察覺。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

柏忕健康管理中心引進最新零輻射磁振照影MRI，對於全身軟組織、內臟器官等早期腫瘤病變掃描可以清楚察覺，而被醫學界公認「揪出早期肺癌」的最佳利器，就是低劑量的電腦斷層iCT，能夠偵測到小於0.3公分的肺部腫瘤，尤其台灣中部地區霾害嚴重，透過快速又有效的檢查工具，要幫民眾一同守護健康，健檢結束就能享用由專業營養師所調配的美味餐點，更方便的是，健檢當天就能立即看到報告，透過專業解說即時掌握身體狀況。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼當天就能看到報告、聽到解說，讓民眾楊小姐驚訝表示「真的很即時」！

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

「真的很即時！我剛剛已經聽完報告了！」民眾楊小姐驚訝表示，跟以往要等幾個禮拜的健檢流程大不同，能夠當天就看到報告、聽到解說令人很放心，而且醫生講的非常詳細，對於電腦斷層iCT檢查印象很深刻，只要5分鐘左右就能檢查完成，速度很快，在看影像報告的時候，發現它其實蠻多面，很細微的部分都有幫我照得蠻清楚的，另外很喜歡柏忕健康管理中心的環境，一進來就可以看到很多花、畫作、藝術品等，心情放鬆許多。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲由於食道癌早期症狀不明顯，醫師建議高危險族群民眾要定期做健檢。

近日裕隆集團董事長嚴凱泰及藝人安迪，皆因食道癌離世引起國人關注，由於食道癌早期症狀不明顯，醫師建議高危險族群民眾，要定期做健檢，才能夠早期發現早期治療。柏忕健康管理中心副主任羅鴻源表示，目前最好的工具是胃鏡檢查， 尤其現在有窄頻內視鏡，利用光學技術，可以幫助我們在很早期，發現到一些早期的食道癌，甚至有些比較早期的食道癌，可以用內視鏡就切除，不需要做手術。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲柏忕健康管理中心副主任羅鴻源表示，舒眠內視鏡會利用一些智能型的麻醉，來控制麻醉藥物的量，使操作上更加安全。

羅副主任也提到，柏忕健康管理中心所使用的舒眠內視鏡，會利用一些智能型的麻醉，依據你的身高、體重、性別、年齡等等輸入一些參數，來控制麻醉藥物的量，它的好處在於麻醉過程當中，濃度會非常穩定，安全性相對也會比較高。充滿藝廊氣息、貼心又舒適的健檢環境，加上高端儀器檢測，讓民眾當天就能聽到報告，不用抱著忐忑的心回家，有別於以往的健檢模式，健檢4.0新世代帶領台灣健檢進入個人智慧健康檢查時代！

▼充滿藝廊氣息、貼心又舒適的健檢環境，讓民眾一走進來心情就放鬆許多。

▲健檢4.0！新型健檢趨勢 3D影像當天看。（圖／記者謝婷婷攝）

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關鍵字：健檢,柏忕健康管理中心,MRI,iCT,健檢4.0,食道癌

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