沃達豐、義大利電信：「繼續合作」　華為突破重圍！

▲華為在孟晚舟案後從谷底反彈。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為近日剛拿下在葡萄牙的5G合約，接著又在歐洲找到另一個突破點。義大利電信集團（Telecom Italia）19日回覆彭博社的E-mail中指出，如果義大利政府沒有別的建議，將繼續和華為保持商業合作關係。

義大利電信集團的戰略是使其網路供應商多樣化，以避免依賴於單一網路提供商。集團稱，華為是義大利電信的商業合作夥伴，將繼續保持這種關係，除非政府作出不同指示。到目前為止，集團還沒有收到政府對於如何管理與供應商關係的不同建議。

▲義大利電信集團（telecom italia）表態支持華為。（圖／達志影像／美聯社）

除了義大利電信，沃達豐（Vodafone Group plc）義大利公司也與華為抱持良好合作關係。路透社報導，沃達豐義大利公司CEO比西歐（Aldo Bisio）於11日的活動中表示，「華為是5G網路的最佳夥伴」，他更說可以保證，「從先進技術和性能角度來看，華為無疑是最卓越的供應商之一。」

▲沃達豐為英國跨界電信公司，在義大利也積極與華為合作。（圖／路透,CFP）

對華為來說，2018年是「衝擊的一年」，不過華為並沒有因此倒下。華為內部19日通報了5G業務進展，稱在德國的業務一切正常，在日本正積極參與運營商的5G標書答覆和實驗局測試，至於紐西蘭，當地運營商正在與政府斡旋，希望能和華為合作。

華為副董事長兼輪職CEO胡厚崑18日在深圳總部表示，華為5G在技術和商用上，均處於業界領先，是目前行業內唯一能提供端到端5G全系統的廠商。