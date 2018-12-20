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澳門慶祝回歸19週年　「博彩小子」另加電子芯片籌碼

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▲▼澳門回歸。（圖／澳門特別行政區政府網站）

▲升旗儀式。（圖／澳門特別行政區政府網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

澳門特區政府為了慶祝回歸19週年，20日一早就在金蓮花廣場舉行升旗儀式，行政長官崔世安、中央駐澳門聯絡辦公室副主任姚堅等官員出席。崔世安表示，將落實「以人為本」的施政理念，建設智慧城市。「賭城」澳門如今重點研究集成電路和中醫藥研究，在電子晶片上取得了重大成果。

2018年是澳門1999年回歸後的第19年，金蓮花廣場於20日清晨7點舉行了升旗儀式，出席人員包括行政長官崔世安、中央駐澳門聯絡辦公室副主任姚堅、外交部駐澳特派員公署特派員沈蓓莉、解放軍駐澳部隊政治委員周吳剛、立法會主席賀一誠、終審法院院長岑浩輝等特區政府主要官員和社會各界人士。

治安警察、消防、海關儀仗隊及員警樂隊於近8點時，在升旗台前列隊。崔世安在特區政府保安司司長黃少澤陪同下，檢閱了儀仗隊。隨後在清脆的軍鼓聲中，兩列護旗方陣護送中華人民共和國國旗和澳門特區區旗進入廣場，並將旗子分別掛上兩個旗杆。澳門員警樂隊在8點整奏響了中國大陸國歌，升旗台兩側來自當地的中學生高聲唱起了《義勇軍進行曲》，全體觀禮人士面向旗杆肅立。儀式結束後，當地的文化團體表演了太極扇和兒童呼啦圈舞。

此外，駐澳門部隊在澳門新口岸營區和珠海正嶺營區同步舉行升國旗儀式，熱烈慶祝澳門回歸祖國暨中國人民解放軍進駐澳門19周年。

行政長官崔世安在慶祝酒會上致辭稱，將充分認識和準確把握澳門在新時代國家改革開放中的定位，以「國家所需、澳門所長」爲原則，全面參與國家深化改革開放的戰略部署，加強與中央部委、粵港兩地政府的溝通，增加居民參與粵港澳大灣區建設過程中的獲得感。明年是澳門回歸20年，也是特區政府換屆之年，將依法做好選舉安排。

▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門博彩業發達，被稱作東方拉斯維加斯。（圖／CFP）

博彩業無疑撐起澳門一片天，但這些年來政府也在積極擴展其他產業。當地國家實驗室自2010以來就一直專注於繼承電路和中藥研究。

澳門大學「模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室」在ISSCC國際固態電路峰會2019（又稱「晶元奧林匹克」）上，共同發表了8篇關於數據轉換器、射頻和電源管理的論文，得到國際電氣與電子工程師協會（IEEE）認可的數量為亞洲機構之最。

該實驗室教授團隊成員包括，馬許願、麥沛然、冼世榮、羅文基、諸嫣、陳勇、陳知行及他們的學生。在ISSCC所發表的論文包括，《具有PVT跟蹤和速度增強技術的0.6V 13b 20MHz採樣率兩步時域轉換器輔助逐次比較型模數轉換器》、《7.6毫瓦 1GHz採樣率 60dB 信噪和失真比的單通道逐次比較輔助型流水線模數轉換器並帶有溫度補償動態Gm-R型放大器》等。

當地的國家重點實驗室正在努力實現，在晶片領域「澳門製造」的目標，幫助國家減少對外國技術的依賴。澳門大學副校長表示，他們是培訓研究發展自主創新，而不是複製進口晶片，「一直以來最有名的是賭場籌碼，現在它的電子晶片也很有名了。」

此外，澳門大學中藥質量研究國家重點實驗室也取得不少成就，包括其《中藥DNA條形碼物種鑑定體系》獲得2016年國家科學技術進步二等獎、2017年美國藥典會USP12個標準制定等。

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