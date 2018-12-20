沒理由不去了！FB留言、LINE送教召令　「已讀不回」也算知會

▲國防部將多管道發送教召令。(圖／資料照片)

記者葉國吏／綜合報導

為了提昇教育召集報到率，國防部在5月宣布除了原本郵寄教召令外，還新增發送簡訊通知，而且擬定只要發送就算通知，就算後備軍人「已讀不回」也算送達教召令，不能以沒收到為由無故未到。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，教育召集令為召集前40日以掛號郵遞，經郵差投遞2次及郵局招領15日仍未送達者，約於召集前20日退回縣市後備指揮部，接續由各警察分局於召集前10日辦理再送達作業；若為年度重大演訓（如同心演習），則由轄區員警於召集前10日直接交付召集令。

韓岡明也說，考量召集令經掛號郵遞、員警交付，仍有未送達的情形，規劃增加發送「行動簡訊」作法，由後備指揮部提供應召員名冊後，委由各電信業者於召集前約5日協助發送「教育召集」簡訊，期藉多元通知方式，達到依令應召的目的。

根據《聯合報》報導，由於常有民眾不理會教召令拒絕入營，被依涉犯妨害兵役治罪條例送辦，法庭上又宣稱沒在戶籍地、沒收到教召通知單，法官最後只能不起訴處分。國防部對此修法，未來教召令除了寄送到戶籍地外，還會以臉書留言、私訊、LINE、電話簡訊等方法進行知會，都算法定通知的一環，LINE「已讀不回」也算送達，排除以未住戶籍地沒收到召集令作為逃避教召的方法。