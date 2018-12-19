退伍海陸男太愛槍　建兵工廠被搜出17把長短槍千餘子彈

記者柳名耕／台北報導

近年來制式槍枝在台灣取得不易，導致改造槍枝居高不下，刑事局為了淨化國內槍枝，針對曾被查獲的槍枝進行情資分析，發現在楊梅1處透天厝疑似藏有兵工廠，17日前往查緝，當場查獲17把改造長短槍、千餘發各式子彈以及待填充的空包彈5700多發。

刑事局偵一大隊日前針對槍枝來源進行情資分析，發現在桃園市楊梅區疑似藏有槍枝改造兵工廠，專案小組歷經數個月的偵蒐，鎖定1處可疑的透天厝後由除暴特勤隊前往攻堅。

▼警方在戴嫌家中地下濕查獲17把各式長短槍，其中1把手槍竟還加裝消音器。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



當場在透天厝的地下1樓查獲車床、銑床、空壓機、虎鉗、研磨機、砂輪機，以及改造霰彈槍、步槍等長槍6支，各式改造短槍11支，模擬槍15支以及霰彈槍子彈521顆、子彈97顆、9m子彈406顆、9m空炮彈5700顆、8m空炮彈50顆、槍機、槍身、槍管等槍枝零件，同時查扣戴嫌代步的保時捷轎車。

警方調查，戴姓嫌犯（52歲）自海軍陸戰隊退伍，因相當喜歡槍枝，就從國外的玩具槍公司以每把2萬元的價格走私模擬槍，還要求槍管中留下阻鐵以及取下撞針。不過這類的模擬槍只要把阻鐵貫通、裝上撞針就能夠擊發，所以早被台灣禁止進口。





戴嫌落網後供稱，這批槍枝、零件都是已經過世的堂弟寄放，改造工具則是要維修電玩機台所購置，訊後被警方依違反槍砲彈藥管制條例送辦，警方指出，將持續追查模擬槍走私入台的管道以及改造槍枝販售的下游。

▼除了槍枝外，警方也查扣戴嫌代步的白色保時捷。（圖／記者柳名耕攝）













▼警方訊後將戴嫌依違反槍砲彈藥管制條例送辦，並將持續追查槍枝上下游。（圖／記者柳名耕翻攝）



