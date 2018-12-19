路過就讓死神失業　義消張慶龍拯救瀕死記者獲頒貢獻獎



▲從死神手中搶人的義消張慶龍，獲頒「2018最感人工作貢獻獎」。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

三立新聞節目「消失的國界」文字記者傅家慶去年5月4日上午發生一起險些喪命的嚴重車禍，被恰巧路過的義消張慶龍拯救，兩人的生命從此有了連結，張慶龍事後被傅家慶推薦，獲頒1111人力銀行舉辦的「2018最感人工作貢獻獎」，讓更多人看到人性的光輝。

回憶當天，傅家慶騎車行經新北市中和中山路二段時發生嚴重車禍，全身大量出血，昏迷休克長達23分鐘，呈現「到院前死亡（OHCA）」狀態」，倒臥血泊中雙眼翻白，沒有任何知覺。事發現場留了一大灘血，畫面看了讓人怵目驚心。

受過專業訓練的義消張慶龍當時剛好經過，及時為傅家慶加壓止血，並實施CPR急救；後經新北市消防員張加靖、李文龍到場搶救，送往雙和醫院，經前院長李飛鵬會同副院長程毅君、急診值班醫師許力云、心臟外科主任林正欣、心臟外科主治醫師柯育誠、以及急診、開刀房、加護病房1A區、普通病房8A等護理站同仁搶救，全身輸血6000CC，緊急縫合動脈血管，加裝葉克膜，傅家慶不但奇蹟生還，且只住院17天就能出院。

張慶龍事後被傅家慶推薦參加1111人力銀行舉辦的「2018最感人工作貢獻獎」，在傅大力衝票下，勇奪公益類首獎，抱回11萬元獎金。張慶龍在致詞時感言講得十分簡短，只謙虛表示「我只是湊巧經過，跟他也算是很有緣啦」。

傅家慶除在言談中對張慶龍的「再造之恩」不斷充滿感激，也不忘向大眾說明張的生活艱困，因至親過世，家中舉喪，張目前無業，傅家慶大力推薦這名有高級救護員執照、又有一副救人好心腸的貨運司機，希望能讓張有份穩定的工作，讓這個社會能在「善的循環」中正向成長。