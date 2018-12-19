影／「冬令好進補」廂型車大盜沿路偷雞　搞到整車都是雞屎

記者楊淑媛／桃園報導
「警察先生，我養的一群雞被偷了…」桃園市八德警分局19日指出，該局於近月來，陸續接獲民眾報案指稱，飼養的雞隻遭竊，由於「失雞」事件頻傳，引起警方重視，陸續調閱「失雞」民眾附近及周遭道路監視器，發現賊跡並逮捕邱男。邱男坦言，兩個多月來已偷了15處雞舍、323隻雞，獲利超過30萬元，警方訊後移送法辦。
▲桃園八德警方在邱男做案車內查獲許多偷來的雞。（圖／八德警分局提供）
警方將查獲的活雞今天通知失雞民眾前來領取，到場領取活雞的阿嬤、阿姨們，對警方幫她們找回失雞，相當感謝。八德警分局指出，邱姓男子(66歲、有多項前科) 自今年10月7日起，三天兩頭就在八德、中壢區等地區民宅偷雞，邱男將偷來雞隻放養在八德區長興路360巷農田中，等到肥壯與價格高漲時，就宰殺擺攤販售，並交由其他共犯於市場販售銷贓。
▲▼桃園八德警方偵破偷雞大盗。（圖／八德警分局提供）
僅僅兩個多月，邱男即偷了15家養雞民宅、323隻，因此，警方陸續接獲失雞民眾報案，引起重視。警方並不眠不休陸續調閱失竊民宅附近及周遭道路監視錄影器，發現犯案車輛，進而「以車追賊」查出涉案邱嫌，於18日12時許，見時機成熟待嫌犯外出購物，將邱嫌拘提到案，並查扣油壓剪、虎頭鉗等作案物品，警方將持續擴大追查其他類似竊案。 警方指出，經調查邱嫌於去年11月起，也以相同手法在桃竹苗等地區竊取農作物及雞隻甚至於牛隻等財物，不法獲利也超過20萬元，犯案沒多久即被警方逮捕，未料，此次重施故技，然賊跡全遭監視器錄下，在警方鍥而不捨偵辦下遭逮送辦。
僅僅兩個多月，邱男即偷了15家養雞民宅、323隻，因此，警方陸續接獲失雞民眾報案，引起重視。警方並不眠不休陸續調閱失竊民宅附近及周遭道路監視錄影器，發現犯案車輛，進而「以車追賊」查出涉案邱嫌，於18日12時許，見時機成熟待嫌犯外出購物，將邱嫌拘提到案，並查扣油壓剪、虎頭鉗等作案物品，警方將持續擴大追查其他類似竊案。
警方指出，經調查邱嫌於去年11月起，也以相同手法在桃竹苗等地區竊取農作物及雞隻甚至於牛隻等財物，不法獲利也超過20萬元，犯案沒多久即被警方逮捕，未料，此次重施故技，然賊跡全遭監視器錄下，在警方鍥而不捨偵辦下遭逮送辦。