影／「冬令好進補」廂型車大盜沿路偷雞　搞到整車都是雞屎

記者楊淑媛／桃園報導

「警察先生，我養的一群雞被偷了…」桃園市八德警分局19日指出，該局於近月來，陸續接獲民眾報案指稱，飼養的雞隻遭竊，由於「失雞」事件頻傳，引起警方重視，陸續調閱「失雞」民眾附近及周遭道路監視器，發現賊跡並逮捕邱男。邱男坦言，兩個多月來已偷了15處雞舍、323隻雞，獲利超過30萬元，警方訊後移送法辦。

▲桃園八德警方在邱男做案車內查獲許多偷來的雞。（圖／八德警分局提供）





警方將查獲的活雞今天通知失雞民眾前來領取，到場領取活雞的阿嬤、阿姨們，對警方幫她們找回失雞，相當感謝。八德警分局指出，邱姓男子(66歲、有多項前科) 自今年10月7日起，三天兩頭就在八德、中壢區等地區民宅偷雞，邱男將偷來雞隻放養在八德區長興路360巷農田中，等到肥壯與價格高漲時，就宰殺擺攤販售，並交由其他共犯於市場販售銷贓。

▲▼桃園八德警方偵破偷雞大盗。（圖／八德警分局提供）