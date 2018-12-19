影／至少擁6輛超跑！年車險估300萬　整型名醫：折舊費自行吸收

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新北市一名20歲林姓男子因精神不濟，連續撞上4部法拉利千萬超跑，維修費用初估上千萬。其中車價最貴、維修費最高的車主也跟著曝光，就是知名的整形名醫彭玉文。據了解，從臉書上照片來看，他所擁有的超跑至少有6台，也就是說每年車險最低就要花費300萬元。

▲法拉利屁股整個凹進去。（圖／記者林煒傑翻攝、翻攝自當事人臉書）



彭玉文的臉書上可以見到法拉利、賓利、馬丁等6台跑車，而這次被撞的是法拉利F12，新車價約1700萬元。對此超跑達人雷尼表示，「要算超跑維修費很單純，車體裸材一件要價60至100萬，看壞幾件就換幾個；如4台中其中紅色超跑雖然只是被『親到』一下，但保險桿需更換，大概就要花60萬元。」

另外，一台超跑的年保費大約落在30至50萬元，因此若以6台車來算的話至少一年就要花費約300萬元，再加上因為有此次事故的發生，明年保險公司一定會再調高大約80萬元保費。

▲彭玉文與親友對話，表示車子折舊後的費用自行吸收，台灣是個有愛社會，公道自在人心。（圖／翻攝自當事人臉書）



事件爆發後，許多輿論壓力都偏向肇事的林姓男子，並批判超跑「違停被撞很活該」等言論，讓彭玉文深感委屈。他19日在個人臉書寫道，「我正常停放白線沒有違停，我的車受損最嚴重，沒有苛責他，也沒有跟他談錢；多年來我一直資助貧困家庭，他如果有困難我也樂意協助。我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。」希望大眾能還給他正常的生活空間。