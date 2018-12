駐守伊拉克被近距「連轟13槍」　最猛軍人活著回來讀大學

▲這名退伍軍人在伊拉克被敵軍埋伏中13槍。示意圖,非當事人。(圖/翻攝自美國陸軍官網)

一名2006年駐守伊拉克的美軍,12年後平安回國還參加了今年的畢業典禮。在他服役於美國陸軍第101空降部隊期間,曾被敵方近距離開過13槍,其中有1發子彈還直接穿越他喉嚨、2發正中肺部,但他都堅強的挺過大難,回到家鄉且取得先前未完成的大學文憑。

綜合外媒報導,這名退伍軍人傑伊(Jay Strobino)2006年在執行任務時,遭到敵軍的埋伏突襲,連中13槍的他當時心想「我大概就這樣了」,能做的只有倒臥在地,不斷的被子彈攻擊。

想不到大難不死的傑伊立刻就被夥伴發現並救起,經過一年多的治療,他竟然回復了以往的健康。他退伍後的第一件事就是回到家鄉的中田纳西州立大學(Middle Tennessee State University)讀書,主修運動科學、輔修生物學。

傑伊今年順利從大學畢業,目前在藥局工作。他表示,有計劃要繼續攻讀碩士學位,「能像現在活著就像一場夢」,希望未來能進入退伍軍人事務部,繼續為老兵們服務。

