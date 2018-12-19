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駐守伊拉克被近距「連轟13槍」　最猛軍人活著回來讀大學

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▲▼美軍三角洲部隊(Delta Force)。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

▲這名退伍軍人在伊拉克被敵軍埋伏中13槍。示意圖，非當事人。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

國際中心／綜合報導

一名2006年駐守伊拉克的美軍，12年後平安回國還參加了今年的畢業典禮。在他服役於美國陸軍第101空降部隊期間，曾被敵方近距離開過13槍，其中有1發子彈還直接穿越他喉嚨、2發正中肺部，但他都堅強的挺過大難，回到家鄉且取得先前未完成的大學文憑。

綜合外媒報導，這名退伍軍人傑伊（Jay Strobino）2006年在執行任務時，遭到敵軍的埋伏突襲，連中13槍的他當時心想「我大概就這樣了」，能做的只有倒臥在地，不斷的被子彈攻擊。

想不到大難不死的傑伊立刻就被夥伴發現並救起，經過一年多的治療，他竟然回復了以往的健康。他退伍後的第一件事就是回到家鄉的中田纳西州立大學（Middle Tennessee State University）讀書，主修運動科學、輔修生物學。

傑伊今年順利從大學畢業，目前在藥局工作。他表示，有計劃要繼續攻讀碩士學位，「能像現在活著就像一場夢」，希望未來能進入退伍軍人事務部，繼續為老兵們服務。

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關鍵字：退伍軍人,伊拉克,Jay Strobino,Middle Tennessee State University,國際軍武,北美要聞

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