生玉米也要3.5元？　南寧囂張哥持刀背敲店員頭...還潑關東煮

大陸中心／綜合報導

廣西壯族自治區南寧市安吉萬達廣場近日附近一家超商內，一名男子因不滿生的玉米要賣人民幣3.5元，便對兩名店員分別甩巴掌、用刀面攻擊並掀翻關東煮致店員燙傷。目前，明秀派出所已對該案件刑事立案，正進一步處理中。

據29歲超商店員肖先生表示，自己頭部、肩部、大腿、肚子均被關東煮的沸水燙傷，經醫院診斷，燙傷面積約佔全身4%。目前，燙傷部位的水泡已基本消除，正留院觀察。

▲男子持刀大鬧超商。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）



梨視頻影片顯示，肇事男子原本想買熟玉米，店員告知熟玉米賣完了，但可以再煮一根生的，不過需要等候，男子馬上表示生玉米也可以接受。就在店員拿生玉米時，男子質問，「生的你也要3塊5？」 隨即便甩了店員兩巴掌。同事隨即請肖姓店員幫忙報警。

肖先生稱，「我報警了他就跑了」。報警後男子馬上離開超商，約莫1小時後，男子返回超商怒噴，「你剛剛不是打電話報警嗎？人呢？警察呢？」便向肖先生扔關東煮串，之後再掏出開山刀，用刀背敲了店員的頭一下。店員見刀便抱頭蹲地，男子隨即掀翻關東煮，導致店員燙傷。

「有時候會耳鳴，頭皮一直是辣辣的麻麻的那種感覺，醫生說部分頭部可能會禿掉，我希望抓到這個人，也太囂張了」。肖先生說，明秀派出所民警16日曾到醫院找他錄口供，並讓他指認嫌疑人照片。目前，未抓到犯人，案件仍進一步處理中。