失藏百年！疑圓明園「龍首」被神秘買家近億元買下

大陸中心／綜合報導

法國一家拍賣公司TESSIER&SARROU，於當地時間12月17日下午2點30分舉行藝術品拍賣會，售出一件來自中國的「龍首」，最終240萬歐元落槌。有學者表示該件拍賣品疑似為自英法聯軍掠奪圓明園後，失蹤已久的十二生肖獸首銅像之一的「龍首」。

▲龍首現身拍賣現場。（圖／澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，此拍品原預計拍賣價為2至3萬歐元，但最後被一名神秘華人買家以240萬歐元買下。根據TESSIER&SARROU官網解說，此雕塑為「青銅龍首，棕色銅綠，圓形頸部飾有精細輪廓的鱗片，嘴巴張開，露出牙齒，睜大眼睛，正面有兩隻角和大耳朵。高為40公分，長度為45公分」。

中國圓明園學會學術專業委員會委員劉陽指出，從這件龍首的材質、樣式、尺寸來看，以及與其他幾件獸首的對比，可以確定此件拍品為圓明園十二獸首中的龍首。

對此，青銅器研究專家周亞表示，從工藝相較幾個已知的獸首，依繡色和銅質來看只是有一點像，但要肯定它是圓明園十二獸首中的龍首，僅憑現有資料很難確定。

據了解，已知的圓明園十二生肖獸首的下落，兔首和鼠首現收藏於中國國家博物館，豬首、猴首、牛首和虎首現收藏於保利藝術博物館，馬首現存澳門何鴻燊家族。而龍首、蛇首、雞首、狗首、羊首此前一直下落不明，也從未現身。曾有媒體報導稱，龍首保存於台灣，對此劉陽、周亞都表示未曾聽聞。

針對這次「龍首」在法國的出現，令人回想起已故中國文物學會名譽會長、國家文物局古建築專家組組長羅哲文生前受訪時曾說，獸首的價值主要是歷史的罪證，要防止國內外一些機構聯手利用罪證做交易，用罪惡牟暴利，是可恥的」。