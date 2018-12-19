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「花蓮王」詭怪標案曝光！砸546萬找記者　月薪5萬寫施政文

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圖、文／鏡週刊

有「花蓮王」之稱的花蓮縣前縣長傅崐萁，9月底因合機炒股案入獄服刑後，任內詭怪標案也跟著曝光！從去年底開始，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從14萬～28萬餘元不等，本刊獨家取得標案細目，幾乎全由在地記者得標，記者只須回繳縣長的施政文章、影音即可。

▲▼傅崐萁爆出縣長任內每月花5萬元私聘在地記者當輿情調查員。。（圖／鏡週刊提供）

▲傅崐萁爆出縣長任內每月花5萬元私聘在地記者當輿情調查員。（圖／鏡週刊提供，下同）

「未來8個月，崐萁一定會好好地來努力充實自己、鍛鍊身體，沉思過去的對與錯！」花蓮縣前縣長傅崐萁因合機炒股案遭判刑8個月定讞，今年9月25日入獄那天，他帶著當時接棒參選縣長的妻子徐榛蔚，在支持者簇擁下感性發表演說。

▲▼傅崐萁爆出縣長任內每月花5萬元私聘在地記者當輿情調查員。。（圖／鏡週刊提供）

▲本刊揭露花蓮縣政府與記者接洽的關鍵錄音檔，執行者就是傅崐萁核心幕僚謝公秉。

就在傅崑萁入獄半個月後，「政府電子採購網」10月中旬公開一批傅任內決標、名為「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」的採購案，25個政府標案總計546萬餘元，都是縣政府公家預算。

有別於一般政府執行媒體採購案由媒體或公關公司投標，這批縣府標案幾乎全由花蓮在地記者以個人身分得標，標案名稱更大剌剌地寫上記者名字，詭怪的標案模式，讓外界大開眼界。

▲▼傅崐萁爆出縣長任內每月花5萬元私聘在地記者當輿情調查員。。（圖／鏡週刊提供）

▲本刊進一步取得標案細目，執行方式依金額大小、履約時間略有差異。

本刊獨家取得標案細目，「縣政宣導平面與影片素材版權明細表」中清楚交代執行方式，依標案金額、履約期限的長短有所不同。

文字記者第一批約2個月繳6篇「施政文章」、照片30張，另要交3份「成果報告」，第二批半年繳18篇、照片60張，每篇約1500到2000字之間、含圖表；電視記者則被要求拍攝機關各項施政、重大活動及行銷活動等影片，第一批交3片，第二批交6片，每片須10分鐘以上。

花蓮縣前縣長傅崐萁9月底因合機炒股案入獄服刑後，任內詭怪標案也跟著曝光，從去年底開始，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，幾乎全由在地記者得標，記者只須回繳縣長的施政文章、影音即可；本刊獨家取得錄音檔，縣府官員甚至還私下找了在地記者，要他們幫忙蒐集輿情回報，報酬是每月5萬元。

對此花蓮縣政府副秘書長謝公秉接受本刊採訪回應，「我沒有負責標案、數字我也不是很清楚。」

謝公秉表示，只是因為他跟媒體記者熟，所以他才告訴記者，如果肯來幫忙，「總是要有一點工本費。」這也是要看他們願不願意，至於合作額度「我也拿不準」、也沒辦法去管，包括標案的細節、經費、要怎麼合作，都是縣府行政暨研考處以及新聞科去處理的。

▲▼傅崐萁爆出縣長任內每月花5萬元私聘在地記者當輿情調查員。。（圖／鏡週刊提供）

他表示，當初原始構想是，傅崐萁前後做了9年，任期快結束了，因此希望了解施政有哪些死角，才借重媒體去問、去看，因若由官方單位去問，可能無法得到真實民情，例如民政處去問里長，大概10個里長有10個都會說很好，所以才會在任期結束前找媒體幫忙了解輿情，希望能把施政沒看到、沒聽到的部分補強。

至於為何今年初、甚至去年底就已經決標的案子，直到今年10月中旬才上網公告？現任花蓮縣政府行政暨研考處長謝明宏接受本刊採訪回應，他今年9月26日接任後，才陸陸續續發現有標案「漏了」、沒依程序登錄，可能因部分同仁不諳法令，至於有多少案子沒登錄、遺漏，沒辦法一一查證，但已交代同仁須依行政程序儘快補登記。

▶︎ 【花蓮王聘記者】詭怪標案曝光　砸546萬要記者交施政文章
▶︎【花蓮王聘記者】「只有你知我知」　高官遊說錄音檔曝光
 

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關鍵字：週刊王,傅崐萁

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