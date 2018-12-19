5歲圓仔「男友迷路中」！　團團圓圓來台十年...抱孫得看兩岸氛圍

▲圓仔已滿五歲，但男友還在迷路中。（合成圖／台北市立動物園提供）

記者楊子萱／綜合報導

大陸2008年12月23日贈送台灣大熊貓「團團」、「圓圓」，從四川移居台灣，至今即將滿十周年，並在2013年生下圓仔。圓仔8月剛度過5歲生日，當時處於「假孕」狀態的她，對園方準備的生日蛋糕興趣缺缺，雖然已進入成熟的繁育年齡，但這個「如意郎君」的位置目前仍然從缺。

▲圓仔5歲的生日蛋糕只吃了一小口。（圖／台北市立動物園提供）

圓仔在2013年7月6日晚間誕生，當時還是熊貓幼仔的她，身上只有稀疏的白毛，眼睛還沒張開，但出生就有183.4公克，比一般平均的120到150公克還要更重，可以說是頭好壯壯。

透過全民票選，台北市立動物園從「團圓」、「圓寶」、「圓仔花」、「粉圓、「湯圓」等選項中，最終選出「圓仔」這個名字。小時後的圓仔在台灣享有超高人氣，許多民眾擠滿了排隊好幾個小時，就算只看短短幾分鐘，也興奮不已。

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▲2013年7月7日的圓仔。（圖／台北市立動物園）

▲2013年7月15日的圓仔。（圖／台北市立動物園）

園方指出，圓仔是在母體內還沒完全發育時就被生下來，在剛出生的10多天中，圓仔從183.4公克到368公克，還有耳朵、眼睛和「小背心」（肩帶）的部分都慢慢變黑，但因雙眼未開、沒有聽覺、不能自主排便，對自然環境幾乎完全沒有適應能力，所以是完全由保育員進行人工哺育。

為了照顧當時的圓仔，園方曾列出一張育嬰用品的清單，包括蒸奶瓶器、調乳攪拌器、紫外線消毒烘乾機、電子體重機、奶瓶刷、鑷子、燒杯、培養皿及溫濕度計等；圓仔住的保溫箱也是恆溫攝氏31到32度，並且須定時刺激排便排尿，就連奶瓶都是從大陸帶來的熊貓專用奶瓶。

▲保育員為圓仔刺激排便。（圖／台北市立動物園）

在這期間，圓圓通過了多次的「假圓仔練習」，像是保育員會定時將圓仔的分身「仿仔」塗上便便，伴隨圓仔的叫聲來陪伴圓圓，藉此來觀察圓圓對幼仔的反應，判斷她是否具有親自哺育寶寶的能力。

經過多次觀察，園方發現圓圓很有母性，並在一個月後讓她們母女倆相會。會面的時候，圓圓迫不及待奔到圓仔身旁，輕輕的將圓仔叼起並擁入懷中，圓仔一開始不停哇哇叫，後來兩人終於找到適合彼此的擁抱方式，圓仔也靠著本能找到圓圓的乳頭，滿足的喝著母奶。

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▲圓圓終於抱到圓仔。（圖／台北市立動物園）

自圓仔誕生至今已滿五年，圓仔也已開始有發情的表現，大陸貓熊之父張和民在多年前來台探望圓仔時就曾說，他已幫圓仔物色了10個以上的帥哥，等到圓仔適合受孕時，歡迎到大陸來找如意郎君，相親成功後，小倆口再回台灣繁衍下一代。

不過，現在受到兩岸僵局影響，台北市立動物園以往每年赴陸參加的「大熊貓繁育技術委員會年會」在今年首次遭拒，可能影響圓仔找老公。對此，陸委會主委陳明通17日受訪大嘆，「唉！又是政治因素。」

他強調，動物也有動物權，有牠們的幸福，「只要台北市政府提出，我方將透過海基、海協會的管道，主動從旁協助聯絡，讓牠們一圓幸福夢，少掉政治的干擾。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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