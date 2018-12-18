戰績連奶奶都不能忍！90歲太陽迷怒噴薩佛：稅不該幫助私人企業

▲鳳凰城太陽隊老闆Robert Sarver 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

NBA開季以來打得相當火熱，西區15支球隊中，有14支球隊勝率在4成5以上，至於剩下來那支球隊，就是鳳凰城太陽，目前以5勝24敗的戰績在西區墊底，勝率不到2成連一名90歲的老奶奶球迷都看不下去，在市議會開會時公開怒轟太陽老闆薩佛（Robert Sarver），狠嗆他是一個不折不扣的小氣鬼。

Phoenix resident Greta Rogers didn't hold back on Suns owner Robert Sarver during a city council meeting pic.twitter.com/LZQwUMFNfd — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2018年12月14日

據《雅虎運動》報導，高齡90歲的老奶奶羅傑斯（Greta Rogers）對著市議員說，「薩佛的鞋子太緊，走路都會發出吱吱聲。」這句話的意思是指薩佛為一位視錢財過度重要，且非常小氣的人，「薩佛擁有了這支球隊長達14年，卻絲毫沒有改善，他從來都捨不得花大錢去尋找2到3名可以讓球隊成功，或是通往成功之路的關鍵球員。」

羅傑斯砲火非常猛烈，接著開噴「我們人民並沒有義務納稅去支持那些私營企業，特別是那些娛樂企業，他們可以支撐自己的球隊，或者根本是因為自己不積極經營，導致球隊失敗。」

▲太陽隊戰績始終不見起色。（圖／達志影像／美聯社）

這段影片被轉發到推特後，《鳳凰新時報》（Phoenix New Times）特別請來羅傑斯接受訪問，「我相信，太陽隊在薩佛手上多久，這支球隊就會失敗多久。他不會花錢投資在頂級球員身上，這是必要的投資。只要照他的方式經營，球隊肯定會失敗。」

太陽隊自從2009-10年球季在西區冠軍賽輸給洛杉磯湖人後，已連續8年都沒能闖進季後賽，目前仍在重建中；可以確定的是，太陽距離晉級季後賽這條路還有很大的努力空間。