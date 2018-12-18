衛少當起小粉絲！巧遇蜜雪兒歐巴馬：若當老闆絕對效忠

▲雷霆，衛斯布魯克（russell westbrook）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆當家球星威斯布魯克（Russell Westbrook）15日迎戰丹佛金塊前，竟巧遇前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama），原來蜜雪兒近期在宣傳自己的新書《Becoming》，而15日也剛好一個發表會就辦在丹佛。這樣的巧合也讓威斯布魯克相當興奮，在個人Instagram上發文，「這太瘋狂了，蜜雪兒對我的家庭起了很大的鼓舞，我迫不及待想讀她的新書。」

據《TMZ》報導，事實上這並非兩人第一次會面，早在2012年倫敦奧運美國打法國隊時，蜜雪兒就坐在觀眾席前排與衛斯布魯克擁抱過，還親自祝福每一位球員，包括詹姆斯（Lebron James）和安東尼（Carmelo Anthony）。

眾所皆知，卸任的美國總統歐巴馬（Barack Obama）是非常死忠的籃球迷，甚至被美國民眾戲稱「籃球總統」，任期內曾多次組織籃球賽與NBA球星交手，現場觀看籃球賽。

《TMZ SPORTS》之前也曾訪問威斯布魯克，假如歐巴馬夫婦成為NBA球隊的老闆會有何反應，威斯布魯克則表示，自己將會百分之百對他們忠誠。

目前除了眾多NBA球員對現任美國總統川普（Donald Trump）表示不滿外，蜜雪兒也曾經公開砲轟這位政治狂人，「川普一直用偏激的言論來挑動美國人民的情緒，特別是歧視女性這部分，讓我感到非常憤怒。」可以說是有志一同。