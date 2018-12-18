爸媽軍公教退休閒翻！他求救「有什麼娛樂推薦」　網笑推：轉職優土伯

▲原PO問有什麼休閒娛樂可以推薦給退休長輩。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多長輩退休後，一瞬間脫離忙碌生活，會一時之間不知道該做什麼，還可能閒到發慌。一名網友便問，長輩退休後很無聊，「有沒有什麼休閒娛樂可以推薦，或是有沒有必要去上一些課程之類的？」看到貼文後，其他人紛紛建議「轉職優土伯」、「推薦當老智老霞，寶可夢GO」、「生小孩給他顧」、「當志工 」。

一名網友在PTT的WomenTalk板上發問「長輩退休後很無聊，可以推薦什麼？」說爸媽是軍公教退休，前2年剛退休時，就是國內旅遊、全台跑透透，最近兩人該去的地方已經去得差不多了，加上天氣漸漸變冷，兩人便懶得出遠門。

不過不出門，原PO爸媽閒在家看電視一直抱怨「現在節目都好無聊」，至於出國的話，因為兩人沒有很愛出國玩，外加很花錢，所以沒有這個念頭。原PO只好求救「有沒有什麼休閒娛樂可以推薦？或是有沒有必要去上一些課程之類的（還可以防老！？）」。

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▲不少長輩退休後會開始學習新事物。（示意圖／pakutaso）

許多人也有同樣的憂慮，「沒事做真的退化很快，怕」、「+1我家老頭退休後整天閒閒沒事，超怕他提早癡呆」、「提了很多他都不要不要，但又一直說自己很無聊很憂鬱平日都關在家裡滑手機」、「如果推薦長輩做什麼他都不要怎麼辦？逼他去社區中心上課又發脾氣說不尊重他的意願，整天無聊在家都悶出憂鬱情緒了，真心求解啊！」

看到貼文後，網友紛紛留言建議，「社區大學找有興趣的課程上啊！還能認識同學」、「種樹養魚」、「我家人退休後，每天從網路訂木材在客廳動工，製作桌椅裝潢」、「男友媽媽退休一年後覺得無聊，現在去兼差打工、服務業」、「健身房運動，養寵物」、「Pokemon go！我覺得政府應該在所有人退休後都輔導他們玩這個」、「我婆婆都會上跳舞課、打太極拳、考保母證照、偶爾去認識的羊肉店打打工，公公則是養魚、種蘭花、養狗、逛花市」、「導護志工、學校說書人」。

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