「年輕人刺鬼頭像小兒麻痺流口水」　館長一句話評孫安佐：講完了

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孫安佐返台後大秀胸肌、六塊肌，讓網友驚呼原來身材這麼好，他今天（18日）凌晨也說自己很崇拜館長，「希望他可以評一下我的體態」。而館長也在直播中回應孫安佐事件，他認為，台灣很多年輕人打老母、打老師，「去宮廟刺青，好像奇異筆亂畫，鬼頭都歪掉」、「人家鬼頭是很恐怖，他的鬼頭是小兒麻痺流口水，這有比孫安佐過分嗎？有吧，過分很多吧！」

館長在直播中提到，很多人問他孫安佐事件，「這個年輕人在美國沒有殺人，今天孫安佐錯在他是狄鶯跟孫鵬的兒子，我講完了。」他說，台灣有很多年輕人吃裡扒外、喪盡天良，「像我做看過很多，我當兄弟就看過很多七桃人，很多年輕人是垃圾，叫自己馬子去上班，自己還去外面O女人，沒錢就花馬子、酒店小姐的錢。」

館長說，這些年輕人「回家沒錢就打女人，為什麼？因為他喝完酒、賭完了，說妳賺一點點錢，整天回來就翻人家皮包，我以前好幾個兄弟都是這樣…這種人有沒有比孫安佐垃圾，年紀輕輕的20歲，有吧？」

▲▼孫安佐說，自己很崇拜館長，「希望他可以評一下我的體態」。（圖／翻攝飆捍臉書、「Sun Edward」YouTube）

館長接著指出，台灣很多年輕人打老母、打老師，「我就看了好幾個，去宮廟刺青，好像奇異筆亂畫，鬼頭都歪掉、牙齒沒幾顆。人家鬼頭是很恐怖，他的鬼頭是小兒麻痺流口水，這有比孫安佐過分嗎？有吧，過分很多吧！」

館長表示，台灣奇奇怪怪的人很多，卑鄙、無恥、下流、齷齪、骯髒、不忠、不孝、不義，出賣朋友、出賣兄弟、借錢不還，這有沒有比孫安佐垃圾，「他只是買了一堆槍，他拿去掃射了沒有，如果他今天掃了什麼的，他就愛槍嘛 那當然不對嘛。」

「美國年輕人犯罪率有多高？速不速。」館長認為，今天孫安佐因為是明星的兒子，父母是狄鶯、孫鵬，有放大的效果，「不然這種小孩子，不要說在美國常見，在台灣也是一打嘛…我們台灣小孩子也說，動不動拿瓦斯爐炸得跟老師玉石俱焚。」

▼孫安佐秀出驚人手臂。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

▲▼孫安佐回台後猛操肌。（圖／翻攝「Sun Edward」YouTube）

館長回憶，學生時期的畢業展就是「互砍展」、互相輸贏，「16、17歲小孩西瓜刀、開山刀看到人就砍，跟你客氣哦？6、7年級，三重、蘆洲最多，我蘆洲國中的也都這樣…我們那時代一樣是這樣，那有這麼多鏡頭來嗎？沒嘛」，因他們的父母是一般人而非明星。

孫安佐17日分享自己健身的重訓影片，猛秀壯碩肌肉，短短一天就超過37萬點閱率，他也留言回應網友，「其實我很崇拜館長，我還真的的滿，希望他可以評一下我現在的體態，就算是批評，我也一定接受。」﻿