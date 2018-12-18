「一帶一路」要稱霸全球？　陸外交部：別戴有色眼鏡說三道四

▲大陸外交部發言人華春盈。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

川普政府近日公布「新非洲戰略」，希望對抗中國在非洲日益加大的影響力；美國國家安全顧問博爾頓也表示，「一帶一路」建設的最終目的，就是要謀求全球霸權創造條件。對此，大陸外交部發言人華春盈回應稱，如何評價「一帶一路」，這些合作夥伴國才最有發言權，希望其他國家不要戴著有色眼鏡說三道四。

大陸外交部發言人華春盈今（17）日出席例行記者會，有媒體問及博爾頓近日就美對非戰略發表講話時稱，中國在非洲的大規模投資項目不透明，且這些項目是中國「一帶一路」等戰略的一部分，其最終目的就是為中國謀求全球霸權創造條件。

對此，華春盈回應表示，「一帶一路」 是中方提出的國際經濟合作倡議，不涉及地緣政治，更不是要跟誰展開競爭的戰略工具；中方推動共建「一帶一路」的目的，是通過各方平等互利合作，為世界經濟注入新動力，促進各國共同發展，減少發展的不平衡。

▲「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華網）

華春盈也說，「一帶一路」倡議提出5年來，獲得了國際社會的廣泛支持和參與，取得了舉世矚目的積極成果。包括非洲國家在內的廣大發展中國家積極參與「一帶一路」建設，很多「一帶一路」項目在非洲落地生根、開花結果，促進了非洲人民的福祉。她認為，如何評價「一帶一路」，這些合作夥伴國才最有發言權；而事實上，一些非洲領導人已表達了鮮明立場。

對於川普政府的態度，華春盈在例會上一一反駁。她表示，中國與發展中國家的合作一貫堅持「親誠惠容」、「真實親誠」的理念，從不干涉合作國內政，不附加任何政治條件。華春盈也說，我們希望其他國家客觀看待中國與非洲等發展中國家的合作，與其戴著有色眼鏡說三道四，不如像中國一樣多為發展中國家做些實事。