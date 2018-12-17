美加自詡「依法抓人」　陸外交部嗆：現代版「國王的新衣」

▲孟晚舟被捕導致中、美、加三國關係升溫。（圖／翻攝自人民日報海外網）

記者楊子萱／綜合報導

華為副董兼CFO孟晚舟1日被加拿大逮捕，大陸也在13日拘捕兩名加籍公民，並強調一切依法依規，因為對方從事危害國家安全的活動。大陸外交部發言人華春瑩今（17）天表示，美加在經歷這麼多事之後，還聲稱自己遵守法治和規則，「在我看來，這無異於現代版的『皇帝的新裝』（陸譯，等同國王的新衣）。」

美加「2+2」部長級對話會上週末舉行時，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）談到拘捕孟晚舟一事表示，加拿大是依據法治原則和國際條約的義務進行，美加都是遵守法治和規則的國家。當時，美國國務卿蓬佩奧還說，「非法拘押加公民是不能接受的，他們應該被釋放。」

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▲被大陸官方逮捕的加拿大前外交官Michael Kovrig（右）及白頭山文化交流協會」創始人Michael Spavor（左）。（圖／翻攝自推特@mpspavor／國際危機組織Crisis Group）

對此，華春瑩表示，大家也都有看到，最近有許多有正義感的加拿大公民致函中國駐加拿大使館，或是通過加拿大的媒體批評政府的做法，美國著名經濟學家薩克斯也曾公開發文表態。

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▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

除此之外，華春瑩說，「我想說的是，當這麼多的事情發生以後，美加還自詡為『遵守法治和規則』，令人吃驚。在我看來，這無異於現代版的『皇帝的新裝』。無論他們以怎樣堂皇的托詞披上什麼合法的外衣，都無不大寫著對事實的無視，對法治的蔑視，讓世人恥笑。」

最後，外交部重申，中方強烈敦促加拿大立即改正錯誤，釋放被非法拘押的中國公民（孟晚舟），保障有關人士的合法正當權益，並敦促美方立即撤銷對有關人士的逮捕令。

▲有加籍伐木工送給中國駐加大使館「熊型木板」表示友好。（圖／中國駐加拿大使館）