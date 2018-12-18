獨／李新之死解密版-假扣押篇　嚴嘉慧：郭遭扣房產殘值僅1.4億

張君豪／台北報導

近來爆夯的「誰摔死了李新」影片中對立委黃昭順、前立委羅淑蕾、珠寶商嚴嘉慧等人提出妨害司法、珠寶洗錢、超額假扣押等諸多指控。日前遭指控的珠寶商嚴嘉慧親上火線接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問釐清疑點。針對郭新政提出2000萬價金的假扣押，總共查扣郭新證明下約10筆房地產，嚴嘉慧點出最關鍵點：「郭新政遭假扣押的10筆房地產光未繳納房貸就超過8億，這10筆房地產經法院公證鑑價總市值僅有1.4億，郭新政說10億網友就相信，每天就來我臉書騷擾人身攻擊，讓我身心俱疲。」

▲珠寶商嚴嘉慧說明郭新政指控她超額假扣押問題，她說郭10筆房產貸款超過8億，她假扣押根本扣不到2億元。（圖／記者張君豪攝）

嚴嘉慧指出，郭透過網路散布不實言論，聲稱她拿2000萬價金當擔保就扣了郭新政名下10億房產。對此嚴嘉慧詳細解釋，她詢問律師按照法律規定，民事假扣押因損害事證明確，提出價金擔保後約可查扣10倍價金的擔保品。她記得總共查扣郭新政名下約10筆房地產。結果郭新政聲稱這10筆房產市價高達10億，聲稱她神通廣大拿2千萬假扣押10億，眾多網友紛紛到她臉書留言質疑。

對此嚴嘉慧澄清：「對於2000萬可以扣10億這個離譜問題，我也很想問問郭新政？」她解釋：「我提供2000萬價金做假扣押，確實查扣郭新證名下10筆房產，問題是：她名下的房產經法院會計審核鑑價，多數都還積欠大筆房貸，甚至還有設定擔保問題，法院會計人員鑑價，發先郭新政10筆房產光貸款就高達8億多，那些被假扣押的房產，市值也僅1.4億元！」

嚴嘉慧說，她們兩人在打官司，這些事情她和郭新政都很清楚，而且她提出假扣押沒多久，後來郭新政也提出7147萬反擔保金後解封這些遭扣押的房地產。郭新政卻隱瞞正確的資訊，透過網路作影片放話說嚴嘉慧勢力通天，拿兩千萬就可以超額假扣押查封郭名下10億房產。「郭的房地產光貸款就超過8億耶，我怎扣到她10億的資產？真是見鬼了！」

且台北法院民事庭鑑價發現郭新政10筆房產僅值1.4億多元，法官也歡迎郭新政另請第三公正會計師鑑價，但郭新政在庭期期限截止前未找人鑑價，事後也同意提7千多萬元反擔保金，解封遭查扣房地產。嚴嘉慧說明：「這些事她都沒跟網友說，僅放一句我2千萬超額扣押她10億房地產，就有很多被誤導的網友跑來我臉書洗版罵人，郭掩蓋事實的企圖不是很明顯嗎？」

台北法院11月9號也針對此問題發表新聞澄清，北院執行處依最高法院裁定，命郭女繳納鑑價費用以查明有無超額查封的情事，但郭女未依裁定繳納無法再鑑價，郭女之後提供反擔保金，北院執行處就撤銷查封程序，北院執行處執行程序並無違法。

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