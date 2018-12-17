醫院「推錯床」火化住院中精障兒　癌末母2年後才被告知死訊

▲姜姓婦人2年後才被醫院告知，兒子早就死亡，連遺體都火化好了。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓一名姜姓婦人獨自一人將罹患精神障礙的兒子扶養長大，然而好景不常，2013年姜女因罹患癌症住院，只好讓兒子住進醫院，交由精神科照護。沒想到直到今年10月兒子要轉到其他醫院時，收到對方醫院的身分確認書，才赫然發現，因為原本的醫院沒有確實確認病患的身分，被安排轉去該間醫院的病人根本就不是自己的兒子，最扯的是，自己的兒子早就在2年前死亡，院方連遺體都火化完成，讓她無法接受。

根據SBS報導，姜姓婦人的兒子患有精神障礙，隨著年紀增長，自殘等行為變得越來越嚴重，而姜女卻同時被醫院告知罹患癌症，才會決定將兒子送往精神科住院治療，自己則專心進行化療。兒子住院後，院方卻以看見母親會影響治療結果為由，多年來禁止鄭女與兒子會面。

直到今年10月，兒子因為需要轉移至其他醫院，新的醫院為了確認病患的身分將照片傳給姜女，鄭女才發現，這個被轉到其他醫院的病患根本就不是自己的兒子。姜女嚇得馬上連絡原本的醫院，急著找回自己的兒子，沒想到得到的回覆竟然是「妳的兒子2年前就已經死了。」讓她頓時無法接受現實。

院方表示，3年前姜女的兒子轉到該間醫院時，在運送過程中護理人員誤將其與另一名症狀相似的李男搞混，才會將兩人的病床對換。據悉，當時病床上連姓名牌也沒有貼，也沒有按照規定向家屬進行身分確認。院方甚至還告訴她，事情已經發生3年，無法確認當初負責運送的工作人員是誰，讓她氣得對醫院提出告訴。